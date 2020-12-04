Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Uma ferramenta online, lançada nesta sexta-feira (04) pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) , mostra onde estão distribuídos os leitos de enfermaria e UTIs e equipamentos de hospitais, como respiradores, no Espírito Santo. A plataforma, que começou a ser desenvolvida em janeiro, antes mesmo da pandemia de coronavírus , usa dados atualizados pelos responsáveis por cada estabelecimento de saúde, como hospitais, pronto-atendimentos e unidades básicas.

Ela traça um raio-x da rede de saúde, privada e pública, trazendo informações sobre os gastos de cada município com a área e um panorama sobre a proporção de usuários de planos de saúde por população de cada cidade capixaba. O presidente do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, destacou que os dados estão abertos, disponíveis para o acesso de todos e podem ser usados para avaliar a gestão de prefeituras e do governo na área da saúde, principalmente em tempos de crise sanitária.

Your browser does not support the audio element. Ferramenta mostra onde estão os leitos e os respiradores no ES

"Servirá de base de dados para um bom planejamento e uma tomada das melhores decisões. Nesse sentido, é importante salientar que decisões baseadas em má-fé ou erro ou ausência de decisões podem ensejar sanções por parte deste tribunal. O ambiente já está difícil, mas a experiência internacional demonstra uma situação desastrosa no pós-verão, como EUA já viveu e podemos viver, com aumento de casos. Estamos em uma situação dificil, em que parte da população declarou guerra ao distanciamento, uso de máscara e ate à vacina. É um misto de arrogância, ignorância e desprezo ao próximo. E a boa informação é uma vacina contra a estupidez", afirmou Chamoun.

Pela ferramenta, é possível ver a distribuição de cada tipo de leito pelos municípios, como as vagas para tratamento de síndromes respiratórias agudas graves ou para tratamento de pacientes que sofreram queimaduras, o que pode indicar, por exemplo, as regiões que teriam mais dificuldades para atender moradores depois de grandes acidentes.

A plataforma também auxilia o usuário do sistema de saúde a saber onde estão equipamentos importantes, como os respiradores, aparelhos de mamografia, de raio-x, ultrassons e tomógrafos, entre outros. "Quanto mais informações disponíveis, mais bem preparados estaremos para uma eventualidade, como uma pandemia ou um grave acidente com um grande número de queimados, por exemplo", reforçou a auditora do TCE, Maytê Cardoso Aguiar.

Uma portaria do Ministério da Saúde , do ano de 2017, definiu que os gestores das unidades de saúde, privadas ou públicas, precisam atualizar as informações a cada 15 dias. A plataforma vai ser atualizada pelo Tribunal de Contas a cada três meses, compilando os dados lançados pelos responsáveis de cada estabelecimento de saúde.

Maytê, que é coordenadora do Núcleo de Avaliação de Políticas Públicas, apontou que esses dados podem facilitar a transição entre os prefeitos após as eleições: "Muitos gestores deixarão seu cargo. Essa transição preocupa porque estamos no meio de uma pandemia".