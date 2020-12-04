Por falta de articulação, Brasil pode ficar para trás na corrida por vacina

A grande celeuma é que o produto precisa ser acondicionado em baixíssimas temperaturas, a -75 °C. O Ministério da Saúde não descarta o imunizante, mas continua torcendo por vacinas termoestáveis, que demandam refrigeração entre 2° C a 8° C, obtida em geladeiras comuns. À primeira vista, o argumento soa plausível, já que a necessidade de infraestrutura especial de armazenamento poderia representar obstáculos à distribuição das doses a pontos mais afastados do país. Mas não é bem assim.

A Pfizer alega que, ciente dos desafios de logística, desenvolveu uma embalagem que mantém a vacina na temperatura ideal por 15 dias. Além disso, durante cinco dias as doses poderiam ficar em refrigeradores comuns. A resistência do governo federal torna-se ainda mais inexplicável uma vez que o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração, que agrupa as maiores entidades do setor no Brasil, garantiu que o país tem capacidade de armazenar doses a -75 °C. A cada dia que o Ministério da Saúde demora para tomar a decisão, perde posições na fila para conseguir a vacina. Outros países da América Latina em condições similares às brasileiras já fecharam acordos e têm preferência.