Empresários do ES cobram agilidade com reformas e solução para vacina

"O discurso de Mourão trouxe certo otimismo, mas devemos evidenciar a responsabilidade de cada setor, de cada político, de cada cidadão, de cada empresário, porque ainda temos muitos desafios a enfrentar e tudo precisa ser muito bem coordenado. O ano que vem vai ser de vital importância, e é o que vai definir nossa saída dessa crise. É um ano que vai trazer uma nova relação com a própria doença, com a vacina que é uma expectativa de todo mundo"