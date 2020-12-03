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Vitória Summit

Empresários do ES cobram agilidade com reformas e solução para vacina

No Vitória Summit, evento da Rede Gazeta, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a agenda de reformas e a PEC para reduzir salários de servidores. Setor produtivo pede que discurso vire realidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 21:49

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 21:49

O vice-presidente Mourão durante o Vitória Summit
O vice-presidente Mourão disse, no Vitória Summit, que 2021 será o ano das reformas Crédito: Carlos Alberto
Medidas de enfrentamento à Covid-19, nas áreas sanitária, econômica e social, abalaram o já delicado cenário fiscal do país em 2020 e deixaram rasgos profundos nas contas públicas. Para reverter esse cenário, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), defendeu a agenda de reformas, e chamou a atenção para a necessidade de corte dos gastos e privatizações, a fim de agilizar a saída da crise provocada pela pandemia.
O discurso, feito em palestra no Vitória Summit nesta quarta-feira (2), foi elogiado por empresários do Espírito Santo, segundo os quais, a fala de Mourão mostra um alinhamento do governo federal com as necessidades do país. Entretanto, eles consideram que, para uma retomada sustentável, é preciso que a vacina contra o novo coronavírus seja disponibilizada o quanto antes e que as reformas saiam do discurso e se transformem em realidade.

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Promovido pela Rede Gazeta entre os dias 02 e 04 de dezembro, o Vitória Summit acontece de forma híbrida, com atividades presenciais, restritas a 80 convidados, e painéis digitais para discutir os rumos da política e da economia no pós-pandemia.
Além de Mourão, ainda participarão do encontro: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; o secretário do Tesouro NacionalBruno Funchal; o governador do Estado, Renato Casagrande; além de outras autoridades políticas e empresariais.

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Em sua fala, o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, reforçou a importância de dialogar sobre os desafios a serem enfrentados, a fim de encontrar uma saída mais rápida para a crise.
"A 29 dias de 2021, meu sentimento é de que fomos aos poucos aprendendo a lidar com as adversidades. Sinto que estamos terminando este ano sofrido com algumas vitórias importantes que vão ajudar a amenizar as tristes marcas que ficarão na memória dessa quadra difícil de nossa sociedade."

O QUE DIZEM OS EMPRESÁRIOS

Nailson Dala Bernadina, diretor do Sicoob, no Encontro de Lideranças
Nailson Dalla Bernadina, diretor-presidente do Sicoob Crédito: Carlos Alberto Silva
"Esperamos que o Executivo federal consiga se articular para efetivamente colocar esses planos em prática. Notadamente as equipes técnicas do governo têm um reconhecimento da (necessidade da) sociedade, do mercado, mas vimos uma dificuldade de implementação dessas ações nesses primeiros anos de governo. Nossa expectativa está em traduzir todo esse planejamento em situações práticas, para que as reformas aconteçam e tenhamos uma previsibilidade dos acontecimentos. Nesse contexto, a chegada da vacina é fundamental. Temos tido boas notícias em relação a isso nos últimos dias, e precisamos encaminhar toda essa questão o quanto antes"
Nailson Dalla Bernadina - Diretor executivo do Sicoob ES
Vitória Summit 2020: José Luiz Galveas, da Galwan Crédito: Mônica Zorzanelli
"O discurso de Mourão trouxe certo otimismo, mas devemos evidenciar a responsabilidade de cada setor, de cada político, de cada cidadão, de cada empresário, porque ainda temos muitos desafios a enfrentar e tudo precisa ser muito bem coordenado. O ano que vem vai ser de vital importância, e é o que vai definir nossa saída dessa crise. É um ano que vai trazer uma nova relação com a própria doença, com a vacina que é uma expectativa de todo mundo"
José Luiz Galveas Loureiro - Diretor-presidente da Galwan
Vitória Summit 2020: José Lino Sepulcri
Vitória Summit 2020: José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio Crédito: Mônica Zorzanelli
" O evento foi uma excelente iniciativa da Rede Gazeta, ainda mais em um momento como este. É uma oportunidade para se fazer uma análise do quadro atual político e econômico que estamos enfrentando, e dos desafios que ainda estão por vir. Ainda vemos uma cautela grande em relação às reformas e privatizações, e esse debate é necessário para a conscientização de que essas mudanças vão beneficiar todas as camadas do setor produtivo "
José Lino Sepulcri - Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES)
Vitória Summit 2020: Roberto Campos de Lima Crédito: Mônica Zorzanelli
"Mourão é um estadista muito bem preparado, com uma visão geopolítica e econômica do mundo muito boa nesse momento, e nos trouxe uma reflexão daquilo que é a agenda prioritária para o desenvolvimento do país, o que precisamos fazer para crescer de maneira sustentável e parar de ter voos de galinhas. As reformas são um passo essencial para termos um ambiente de negócios que viabilize um crescimento sustentável, e não somente momentos de pequenos crescimentos"
Roberto Campos de Lima - Diretor geral da Findes
Vitória Summit 2020: Gustavo Peixoto
Vitória Summit 2020: Gustavo Peixoto Crédito: Mônica Zorzanelli
"Temos alguns gargalos críticos impedindo o Brasil de avançar, e esses pontos foram destacados bem claramente pelo vice-presidente. Foi muito esclarecedor e foi bom saber as propostas para 2021. Nos dá uma direção para onde ir, nos dá um norte. O governo federal está alinhado com as necessidades de reformas estruturantes que façam o Brasil voltar a crescer. Agora precisamos que saiam do papel"
Gustavo Peixoto - Diretor de mercado da Unimed Vitória

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