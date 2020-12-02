'O grande mal do Brasil é acreditar que uma única pessoa resolve tudo'

Por um lado, a política de distanciamento social é o que se tem nesse momento, o que reduz o fluxo de pessoas nas ruas. Mas é preciso ter auxílios emergenciais para aqueles que foram afetados. O ministro da Economia, de repente, descobriu 20 milhões de pessoas, que na visão dele eram invisíveis, mas que, na verdade, não eram. Todos os dias, elas saiam para trabalhar com o dinheiro contado, escolhendo entre ter o almoço e ou o jantar. Com a pandemia, elas ficaram desalentadas.