Morre aos 88 anos o ex-presidente da OAB Agesandro da Costa Pereira

Agesandro lutou contra o crime organizado no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

O ex-presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Agesandro da Costa Pereira morreu na madrugada desta segunda-feira (28) aos 88 anos. Segundo a família, o advogado estava internado e teve complicações devido ao quadro de pneumonia.

A informação foi confirmada pela filha de Agesandro, a funcionária pública Marília da Costa Pereira, de 60 anos. Ela disse que o pai não tinha nenhum problema de saúde. Para Marília, o advogado deixa um grande legado ao Estado. "Ele foi um homem maravilhoso. Um bom pai e um ótimo marido, um ótimo avô. Ele lutou muito pelo Estado. A gente fica emocionada. Acho que quem conheceu meu pai sabe do legado que ele deixou para o Espírito Santo, afirmou Marília.

Segundo a filha, o velório de Agesandro acontece na sede da OAB, no Centro de Vitória. Já o enterro deve acontecer a partir das 17 horas, no cemitério Jardim da Paz, na Serra.

Várias autoridades se manifestaram sobre a morte de Agesandro, como o governador Paulo Hartung, o presidente das Assembleia Legislativa do Estado, Erick Musso, a própria OAB-ES, o presidente da ordem, Homero Mafra, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Annibal de Rezende Lima, o procurador-geral de Justiça, Eder Pontes da Silva, o Ministério Público Federal no Estado (MPF/ES) e o deputado Lelo Coimbra, todos lamentando a morte do advogado. (Veja as notas abaixo)

HISTÓRIA

Agesandro é um personagem simbólico na história política do Espírito Santo. No auge da crise institucional, com o crime organizado alastrado pelos Poderes durante a Era Gratz e José Ignácio, ele coordenou o Fórum Reage Espírito Santo, marco estadual de combate à corrupção.

Naquele tempo, o Estado estava mergulhado em uma crise terrível. A legalidade tinha entrado de férias, evidentemente, e os poderes constitucionais  Executivo, Legislativo  estavam profundamente infestados de criminosos que usavam o poder público para praticar desatinos. O Judiciário se postava alheio a tudo isso, e o Ministério Público Estadual também não tomava as providências que lhe competiam, afirmou na entrevista.

O Fórum Reage Espírito Santo, do qual Agesandro estava à frente, era formado por membros da sociedade civil, como o então arcebispo Dom Silvestre Scandian, padres, bispos auxiliares, muitos pastores evangélicos, líderes sindicais e outros órgãos.

À medida que a luta se desenvolvia, o crime organizado e os órgãos do poder exerciam uma pressão muito significativa. Naquela época, eu conversei com o presidente do Conselho Federal da OAB, doutor (Rubens) Approbato. Face ao agravamento da situação, optamos pelo pedido de intervenção federal. Tínhamos dois órgãos federais que resistiam à repressão, afirmou Agesandro ao Gazeta Online em 2016.

Agesandro relatou que houve atentados contra membros do grupo. A intervenção federal foi pedida pela OAB-ES ao então ministro da Justiça de FHC, Miguel Reale Júnior, e foi negada. Mas o governo federal enviou uma missão especial ao Estado para investigar as denúncias. "As coisas começaram a produzir mais efeitos, porque alguns dos chefes da bandidagem foram presos pela Polícia Federal, e nós sustentamos a briga até que ocorreu a virada, se conseguiu afastar o presidente da Assembleia e seus asseclas. E depois veio a eleição de 2002, foi eleito o governador Paulo Hartung, que participava do movimento, e então as coisas retornavam à normalidade, lembrou.

NOTA DO GOVERNADOR PAULO HARTUNG

Foi com tristeza que recebi nesta segunda-feira a notícia do falecimento do doutor Agesandro da Costa Pereira. Mais do que um ex-presidente da OAB com atuação notável, Agesandro foi um dos principais líderes da sociedade civil organizada num dos momentos mais difíceis do Estado, quando o crime organizado dominava as instituições. À frente da OAB e no Fórum Reage Espírito Santo, Agesandro atuou de forma essencial para o resgate das instituições públicas e contribuiu para a virada de página do Estado como um militante ativo da ética e legalidade. Agesandro , sem dúvida, entra para a história do nosso Estado como um importante defensor das instituições democráticas. Perdi um grande amigo. Sou admirador da sua trajetória e do trabalho que realizou a favor dos capixabas.

NOTA DO PRESIDENTE DA ALES, ERICK MUSSO

É com pesar que recebi nesta manhã a notícia do falecimento do ex-presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), doutor Agesandro da Costa Pereira. Ele foi uma das principais figuras públicas atuantes no combate ao crime organizado, que assolou nosso Estado no final dos anos 90, e um defensor incansável da ética e da moralidade nas instituições públicas. Perdemos hoje um grande líder, que entra para a história do Espírito Santo e deixa um legado de luta pela democracia.

NOTA DA OAB-ES

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo cumpre o triste dever de comunicar o falecimento de seu sempre Presidente Agesandro da Costa Pereira. O Presidente Agesandro marcou a história da OAB-ES e da advocacia brasileira e, por seus méritos e coragem cívica, recebeu a medalha Ruy Barbosa, a mais alta condecoração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Perdemos um homem extraordinário que, como poucos, viveu os princípios da Ordem e da Advocacia.

Agesandro da Costa Pereira foi um defensor dos direitos humanos e liderou a sociedade civil capixaba em um dos momentos mais duros de nossa história, na luta contra o crime organizado. A advocacia capixaba e a advocacia brasileira amanheceram de luto hoje. O velório acontece a partir das 9 horas na sede da OAB-ES, na rua Alberto Oliveira Santos, 59, centro de Vitória.

PRESIDENTE DA OAB-ES, HOMERO MAFRA

Dr. Agesandro para a advocacia e para a cidadania do Espírito Santo foi um exemplo. Foi alguém que marcou um caminho pautado pela ética, pela defesa intransigente dos direitos humanos. E para mim, do ponto de vista pessoal, é uma perda que não tem tamanho. Agesandro foi meu professor de Ordem. Até hoje, quando eu vivo uma situação difícil, sempre que tenho que tomar uma decisão, eu me pergunto: O que Agesandro faria neste momento? Minha vinculação com Agesandro era uma coisa de pai e filho, de filho e pai. As nossas divergências eram nossas e nós as resolvíamos. Porque nos unia um imenso amor, um pelo outro. Agesandro sempre foi para mim um exemplo. Na minha primeira eleição, A Gazeta colocou uma manchete: Homero Mafra vence e põe fim a era Agesandro. Não! Ali começava uma outra era Agesandro. Porque eu sou Agesandro, sou fruto do que Agesandro me ensinou. Claro que vivemos em outro momento, em um momento um pouco conturbado, do ponto de vista de corrupção nas instituições nacionais, mas no Estado um ambiente de tranquilidade. Mas, Agesandro sempre foi meu guia, foi uma pessoa que o seu exemplo sempre me impulsionou na direção da Ordem e me impulsiona até hoje. Trata-se de uma perda que para mim não tem tamanho. E para a advocacia e para o Estado também. Fica a frase dele que eu sempre repito: Advogado não precisa ter coragem pessoal. Agora, tem que ter coragem cívica.

NOTA DO MPF/ES

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) lamenta a morte do ex-presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Agesandro da Costa Pereira, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 28 de maio.

Agesandro teve um papel de destaque no Espírito Santo, como liderança dos advogados e da sociedade, principalmente no combate ao crime organizado.

NOTA DO DEPUTADO LELO COIMBRA

O Espírito Santo perdeu hoje um grande líder. O advogado Agesandro da Costa Pereira teve papel relevante no combate à corrupção e ao crime organizado que dominou nosso Estado no final dos anos 90. À frente da OAB-ES, durante importante período, e no Fórum Reage Espírito Santo, atuou com destaque para mudarmos a página de um Estado de desmandos. Foi um defensor incansável da ética e da moralidade nas instituições públicas. Tenho muito orgulho do seu legado e, em especial, da nossa amizade. Perdemos um homem público de valor, mas que fez de sua vida uma história do bom combate. Deixo minha solidariedade aos familiares e amigos, neste momento de dor.

NOTA DO PRESIDENTE DO TRE-ES, ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Perde o Espírito Santo, com a morte de Agesandro da Costa Pereira, um combativo advogado e um homem público dotado de excepcionais virtudes pessoais e cívicas. Agesandro da Costa Pereira fez da advocacia e do magistério uma forma admirável de combate às mazelas sociais. À frente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo - e do "Forum Reage Espírito Santo" - Agesandro demonstrou todo o seu vigor cívico e intelectual, além de uma coragem pessoal impressionante. A morte de Agesandro da Costa Pereira -por quem eu tinha grande apreço e admiração - abre uma imensa lacuna na vida pública capixaba e nos inspira a todos na perseverança de seus ideais. Agesandro da Costa Pereira foi, sem dúvida, um verdadeiro "Varão de Plutarco".

EDER PONTES DA SILVA, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA