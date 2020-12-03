Bolsonaro precisará se 'reinventar' para enfrentar crise e fazer reformas

Carlos Melo e Natuza Nery participaram de painel sobre desafios políticos do país no Vitória Summit Crédito: Caroline Mauri

Vitória Summit, promovido pela Rede Gazeta. Para conseguir fazer passar pelo Congresso Nacional as reformas apontadas como cruciais para o controle das contas públicas e a retomada produtiva do país, o presidente Jair Bolsonaro precisa reinventar seu modo de governar. A avaliação é do sociólogo, doutor em ciências políticas e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), Carlos Melo, que participou nesta quarta-feira (2) do evento, promovido pela Rede Gazeta.



Segundo o especialista, Bolsonaro deixou passar seu "bom momento", de alta na popularidade por conta do auxílio emergencial , e de uma relação amistosa com os partidos do chamado "centrão", e não fez andar os projetos necessários que poderiam mitigar os efeitos da crise econômica e fiscal em que país se encontra, que foram agravados pela pandemia do coronavírus

"Ele poderia ter aproveitado o bom momento, mas não percebeu. Deixou se enganar, se envaideceu com alguns números e não tomou providências. Precisaria, para tomar essas providências, se reinventar e reinventar o governo. Se livrar de alguns problemas, por exemplo a questão ambiental, a política externa. São questões que pressionam o Brasil desnecessariamente. Melhorar isso dependeria do presidente da República, da consciência de que da forma que esta caminhando não está bom. Mas isso não ocorreu" Carlos Melo - Doutor em Ciências Políticas

Há ainda uma dificuldade de articulação política para fazer os projetos avançarem, admitida pelo próprio vice-presidente Hamilton Mourão mais cedo, também no Vitória Summit . Para Melo, esse é um dos principais pontos em que o governo precisará se reinventar para conseguir enfrentar a crise do pós-pandemia.

A jornalista especializada em política Natuza Nery, que também participou do painel virtual, apontou que mesmo durante a pandemia o governo perdeu a oportunidade de fazer avançar pelos menos um dos 19 projetos do ministro Paulo Guedes . Entre eles estão as reformas (tributária e administrativa) e as PECs emergencial e dos fundos, que permitiriam que o governo tivesse pelo menos uma perspectiva de redução dos gastos públicos e do déficit fiscal no futuro.

Ela avalia que Bolsonaro está ficando sem tempo e sem capital político para "arrumar a casa" e resolver os problemas políticos e econômicos do país.

"É muito problema que não foi desfeito enquanto o presidente tem capital político pra isso. Se ele não correr, se a ficha não cair rápido, se o governo não tomar juízo em diferentes áreas, pode acumular tudo. Não sei se ele tem tanto tempo assim pra tentar arrumar a casa. Tem condição ainda, mas cada vez menos", avalia Natuza.



O cientista político acredita que essa tomada de consciência, contudo, não deve acontecer em 2021. Ele apontou como motivo principal a dificuldade do presidente de se afastar de sua base de apoiadores em assuntos com forte carga ideológica como a política externa, o meio ambiente e até a relação com a pandemia.