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Papo de Colunista analisa fala do vice-presidente Mourão no Vitória Summit

Os colunistas de A Gazeta analisaram a palestra do vice-presidente Hamilton Mourão em Vitória, como parte da programação do Vitória Summit. Confira o bate-papo, que já está disponível em podcast
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:37

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:37

O Papo de Colunista desta semana é especial. Ele analisou as palestras do primeiro dia do Vitória Summit. Durante a tarde desta quarta-feira (2) o evento, uma realização Rede Gazeta, trouxe uma palesta do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, sobre "Os Desafios da Nação e Soluções para um Futuro de Prosperidade". A análise dos colunistas de A Gazeta sobre a fala de Mourão no evento já está disponível em podcast. Confira acima (aperte o play para ouvir).

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Em seguida, o evento trouxe uma conversa entre a jornalista Natuza Nery e o cientista político Carlos Melo. O tema foi: "Quais os Desafios Políticos para o Próximo Ano?".
No Papo, em formato livecast foi transmitido no Facebook e no YouTube de A Gazeta, os colunistas Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz analisaram as palestras com foco principal na fala do vice-presidente. Além do podcast, a análise também está disponível no vídeo abaixo.

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