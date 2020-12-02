Papo de Colunista analisa fala do vice-presidente Mourão no Vitória Summit

O Papo de Colunista desta semana é especial. Ele analisou as palestras do primeiro dia do Vitória Summit. Durante a tarde desta quarta-feira (2) o evento, uma realização Rede Gazeta, trouxe uma palesta do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, sobre "Os Desafios da Nação e Soluções para um Futuro de Prosperidade". A análise dos colunistas de A Gazeta sobre a fala de Mourão no evento já está disponível em podcast. Confira acima (aperte o play para ouvir).
Em seguida, o evento trouxe uma conversa entre a jornalista Natuza Nery e o cientista político Carlos Melo. O tema foi: "Quais os Desafios Políticos para o Próximo Ano?".
No Papo, em formato livecast foi transmitido no Facebook e no YouTube de A Gazeta, os colunistas Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz analisaram as palestras com foco principal na fala do vice-presidente. Além do podcast, a análise também está disponível no vídeo abaixo.