Mourão debate cenários político e econômico no Vitória Summit da Rede Gazeta

Exclusiva para convidados, a palestra conduzida por Hamilton Mourão durante o Vitória Summit vai ser transmitida para assinantes de A Gazeta Crédito: Romero Cunha/VPR

O país e o mundo vivem uma crise de grandes proporções por causa da pandemia do novo coronavírus . O cenário difícil trazido pela doença deixará marcas profundas na economia, na política e também no meio social. Para contornar o quadro, será necessária uma série de ações para a saúde, educação e produtiva nas esferas federal, estadual e também municipal para que o Brasil consiga contornar a situação e buscar a rota do crescimento.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão , estará nesta quarta-feira no Vitória Summit 2020 , evento realizado pela Rede Gazeta, para debater os caminhos nos âmbitos econômicos e políticos no pós-Covid-19. As esperanças de recuperação e de que o Planeta vença a guerra contra o coronavírus começam a ganhar mais força com as notícias positivas sobre vacinas eficazes para imunizar a população. Mas as expectativas positivas dependem também de outras medidas, como a retomada de agendas de reformas e de controle do cenário fiscal.

Nesta quarta-feira, Mourão vai conduzir a palestra com o tema Os desafios da nação e soluções para um futuro de prosperidade, durante o Vitória Summit, realizado pela Rede Gazeta.

O evento ocorrerá de forma híbrida, com atividades presenciais restritas a 80 convidados, e painéis digitais para discutir as saídas para essa turbulência sanitária e financeira.

A live com Mourão, que será transmitida nesta página exclusiva para assinantes e convidados, acontece às 15h05 desta quarta-feira (2). A mediação vai ficar por conta da jornalista da TV Gazeta Daniela Abreu.

Café Lindenberg é diretor-executivo da Rede Gazeta Crédito: A Gazeta/Divulgação

"O Vitória Summit será uma oportunidade de reunirmos uma plateia qualificada e com capacidade de discutir novas práticas e soluções para que o Estado saia dessa crise sem precedentes de forma ágil, mais modernizado e competitivo. Desde 2005 a Rede Gazeta tem esse compromisso anual de reunir tomadores de decisão e formadores de opinião para olhar a bússola estadual a fim de seguir caminhos seguros para a sociedade." Café Lindenberg - Diretor-geral da Rede Gazeta

Vão participar ainda do Vitória Summit as principais autoridades nos campos políticos e econômicos do país. Depois do Mourão, nesta quarta ainda, Natuza Nery (jornalista e comentarista da Globonews) e o cientista político Carlos Melo falam sobre os desafios políticos para 2021.

Após o evento, A Gazeta fará uma série de análises sobre o debate. Uma delas será o Papo de Colunista especial, com as ponderações dos profissionais de A Gazeta: Beatriz Seixas (economia), Vitor Vogas (política), Leonel Ximenes (cotidiano) e Rafael Braz (cultura).

Nesta quinta-feira (3), às 15 horas, o economista Maílson da Nóbrega conversará com o apresentador Teco Medina sobre o "novo normal" e seus impactos na economia.

Renato Casagrande e Bruno Funchal debatem a recuperação do ES Crédito: Montagem/Helio Filho/Ministério da Economia

Às 17 horas, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , e o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal , vão debater com a colunista de Economia, Beatriz Seixas, sobre o plano para reconstruir o Espírito Santo durante o lançamento do Painel Anuário.

Na sexta-feira, a empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, e Maria Silvia Bastos Marques, presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs no Brasil, são presenças confirmadas na programação do Vitória Summit. Elas vão participar do painel "Papo de CEO", que conta ainda com a mediação do professor e escritor da área de negócios, Carlos Júlio.

Luiza, que assumiu o comando do "Magalu" em 1991, é responsável pela informatização da rede de estabelecimentos e, com isso, o lançamento da 1ª loja virtual do Brasil. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a companhia vem crescendo e o e-commerce é cada vez mais relevante para o grupo. Luiza viu seu patrimônio avançar 181% no último ano e ganhou 16 posições no ranking de bilionários, tornando-se a mulher mais rica do Brasil, segundo ranking da revista Forbes.

Já Maria Silvia acumula outras experiências: a executiva foi a primeira mulher a presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre 2016 e 2017, durante governo de Michel Temer. É pioneira também no comando da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de 1996 a 2002.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Quarta-feira (02/12)

15h: Abertura do evento (presencial/on-line) - Café Lindenberg (Diretor-geral da Rede Gazeta)



15h05: Os desafios da Nação e soluções para um futuro de prosperidade (presencial/on-line) - Hamilton Mourão (vice-presidente da república) e Daniela Abreu (jornalista)



17h: Quais os desafios políticos para o próximo ano? (presencial/on-line) - Natuza Nery (jornalista e comentarista da Globonews), Carlos Melo (cientista político) e Daniela Abreu (jornalista)



Quinta-feira (03/12)

15h: O novo normal, seus impactos na economia e quais perspectivas para o Brasil (on-line) - Teco Medina (economista e comentarista da CBN) e Maílson da Nóbrega (economista)



17h: Painel Anuário: A reconstrução da economia capixaba pós-pandemia e perspectivas para 2021 (on-line) - Beatriz Seixas (jornalista), Bruno Funchal (secretário do Tesouro Nacional) e Renato Casagrande (governador do Estado)



Sexta-feira (04/12)

14h: Painel Papo de CEO (presencial/on-line) - Carlos Júlio (empresário, professor e escritor da área de negócios), Luiza Helena Trajano (CEO Magazine Luiza) e Maria Silvia Bastos (CEO Goldman Sachs)



16h: Democracia e saúde pública: realizando eleições em meio à pandemia (on-line) - Luiz Barroso (ministro do STF) e Daniela Abreu (jornalista)



18h30: Programa Fim de Expediente (CBN) (presencial/on-line) - Teco Medina, Dan Stulbach, José Godoy, Rodrigo Bocardi (jornalista da Rede Globo, convidado).