Live com Mourão debate desafios do país e soluções para o futuro

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai conduzir a palestra com o tema Os desafios da nação e soluções para um futuro de prosperidade, durante o Vitória Summit, realizado pela Rede Gazeta. A live, que será transmitida nesta página exclusiva para assinantes, acontece às 15h05 desta quarta-feira (2). A mediação vai ficar por conta da jornalista da TV Gazeta Daniela Abreu.
A programação do Vitória Summit começa nesta quarta-feira (2) e segue até sexta-feira (4) com diferentes palestras que discutem os rumos da política e da economia no pós-pandemia. Além do Mourão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, também é um dos convidados.
A cobertura completa do evento pode ser acompanhada na página especial do Vitória Summit.