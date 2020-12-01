Live com Mourão debate desafios do país e soluções para o futuro

Exclusiva para convidados, a palestra conduzida por Hamilton Mourão durante o Vitória Summit vai ser transmitida para assinantes de A Gazeta

A programação do Vitória Summit começa nesta quarta-feira (2) e segue até sexta-feira (4) com diferentes palestras que discutem os rumos da política e da economia no pós-pandemia. Além do Mourão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, também é um dos convidados.