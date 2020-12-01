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Vitória Summit

Live com Mourão debate desafios do país e soluções para o futuro

Exclusiva para assinantes, a palestra vai ser transmitida ao vivo a partir de 15h05 desta quarta-feira (2); evento faz parte da programação do Vitória Summit

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:02
Exclusiva para convidados, a palestra conduzida por Hamilton Mourão durante o Vitória Summit vai ser transmitida para assinantes de A Gazeta
Exclusiva para convidados, a palestra conduzida por Hamilton Mourão durante o Vitória Summit vai ser transmitida para assinantes de A Gazeta Crédito: Romero Cunha/VPR
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai conduzir a palestra com o tema Os desafios da nação e soluções para um futuro de prosperidade, durante o Vitória Summit, realizado pela Rede Gazeta. A live, que será transmitida nesta página exclusiva para assinantes, acontece às 15h05 desta quarta-feira (2). A mediação vai ficar por conta da jornalista da TV Gazeta Daniela Abreu.
A programação do Vitória Summit começa nesta quarta-feira (2) e segue até sexta-feira (4) com diferentes palestras que discutem os rumos da política e da economia no pós-pandemia. Além do Mourão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, também é um dos convidados.  
A cobertura completa do evento pode ser acompanhada na página especial do Vitória Summit.

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