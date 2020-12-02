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Renata Rasseli

Aplicativo vai conectar os participantes do Vitória Summit

Aplicativo exclusivo do encontro da Rede Gazeta, que acontece de quarta (02) a sexta (04), disponibiliza a programação, temas dos painéis e a lista de palestrantes e mediadores

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 10:20

Públicado em 

02 dez 2020 às 10:20
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Aplicativo do Vitória Summit da Rede Gazeta
Aplicativo do Vitória Summit da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
Os convidados do Vitória Summit poderão acompanhar toda a programação do evento, que acontece entre esta quarta (02) e sexta (04), pelo aplicativo exclusivo do encontro. Além dos horários e temas dos painéis e da lista de palestrantes e mediadores, o app também tem a funcionalidade de networking, conectando todos os participantes que se cadastrarem. Há ainda os espaços para acessar as notícias do Summit e mandar suas perguntas para cada palestra. O aplicativo está disponível para download para iOS Android e também pode ser acessado pelo navegador do celular.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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