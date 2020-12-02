Aplicativo vai conectar os participantes do Vitória Summit

Os convidados do Vitória Summit poderão acompanhar toda a programação do evento, que acontece entre esta quarta (02) e sexta (04), pelo aplicativo exclusivo do encontro. Além dos horários e temas dos painéis e da lista de palestrantes e mediadores, o app também tem a funcionalidade de networking, conectando todos os participantes que se cadastrarem. Há ainda os espaços para acessar as notícias do Summit e mandar suas perguntas para cada palestra. O aplicativo está disponível para download para iOS Android e também pode ser acessado pelo navegador do celular.