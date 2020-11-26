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Explicações

Comissão confirma audiência com Pazuello sobre testes parados

O ministro da Saúde, vai explicar a situação dos 6,86 milhões de testes comprados pelo Ministério que perde a validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 15:12
Ministro da Saúde Eduardo Pazuello
Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Crédito: Isac Nóbrega/PR
A Comissão Mista da Covid-19 no Congresso Nacional confirmou para quarta-feira (2) a audiência pública com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para explicar a situação dos testes parados do novo coronavírus.
Conforme o Estadão revelou, um total de 6,86 milhões de testes para o diagnóstico da doença comprados pelo Ministério da Saúde perde a validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021.
O Congresso cobra do ministro uma explicação sobre a situação. O convite foi aprovado em audiência da comissão, que reúne deputados e senadores, na quarta-feira (24). De acordo com o colegiado, a videoconferência com o titular da pasta está confirmada para o próximo dia 2.
Questionado sobre a situação, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta semana que são governadores e prefeitos, e não o governo federal, que devem explicação. Como mostrou o reportagem, os testes não foram repassados à rede pública. Os dados sobre prazo de validade dos testes estão registrados em documentos internos do próprio ministério.

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