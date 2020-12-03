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Imunização contra Covid-19

Governo da Bahia prevê compra de 100 'ultrafreezers' para armazenar vacinas

O objetivo é criar as condições de armazenamento para os imunizantes da Pfizer e BioNtech, que precisa de temperatura de -70ºC, e da Moderna, que demanda -20ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 17:42

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 17:42

Funcionário passa diante de freezers que armazenam vacina em desenvolvimento pela Pfizer e a BioNTech, na Bélgica
Funcionário passa diante de freezers que armazenam vacina em desenvolvimento pela Pfizer e a BioNTech, na Bélgica Crédito: Reuters/Folhapress
O governo da Bahia anunciou hoje a autorização da compra de 100 "ultrafreezers", equipamentos que podem chegar até -80ºC, para a vacina contra a covid-19.
O objetivo, segundo o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, é criar as condições de armazenamento para os imunizantes da Pfizer e BioNtech, que precisa de temperatura de -70ºC, e da Moderna, que demanda -20ºC.
Em nota, Vilas-Boas explicou que será feito o registro de preço para aquisição dos ultracongeladores, que devem ser montados nas grandes cidades do Estado. Não foi estabelecido ainda o prazo para o início da instalação.

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