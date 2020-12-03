Doria: SP apresentará programa estadual de imunização no dia 7 de dezembro

O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que apresentará na próxima segunda-feira, 7, um programa de imunização no Estado para aplicação da Coronavac, vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Doria disse estar "indignado" com a previsão do governo federal de que iniciaria a aplicação do imunizante apenas em março, uma vez que, segundo Doria, a vacina estaria pronta para uso já em janeiro.

"Não serei irresponsável como está sendo o governo federal ao colocar para março vacinação que deveria começar em janeiro. Um ato de absoluta irresponsabilidade do governo federal", disse Doria.

Para o governador, um "atraso de 90 dias" equivale à morte evitável de quase 60 mil brasileiros por "irresponsabilidade de um governo ideológico".