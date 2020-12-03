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Vacina contra Covid-19

Doria: SP apresentará programa estadual de imunização no dia 7 de dezembro

O governador disse estar 'indignado' com a previsão do governo federal, uma vez que, segundo Doria, a vacina estaria pronta para uso em janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 16:11

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:11

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que apresentará na próxima segunda-feira, 7, um programa de imunização no Estado para aplicação da Coronavac, vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Doria disse estar "indignado" com a previsão do governo federal de que iniciaria a aplicação do imunizante apenas em março, uma vez que, segundo Doria, a vacina estaria pronta para uso já em janeiro.
"Não serei irresponsável como está sendo o governo federal ao colocar para março vacinação que deveria começar em janeiro. Um ato de absoluta irresponsabilidade do governo federal", disse Doria.
Para o governador, um "atraso de 90 dias" equivale à morte evitável de quase 60 mil brasileiros por "irresponsabilidade de um governo ideológico".
"Se o governo federal incluir em plano de imunização São Paulo, como é o seu dever e sua obrigação, e incluir a compra da vacina, como é seu dever e sua obrigação, nós seguiremos o Programa Nacional de Imunização (PNI), mas, se não o fizer, São Paulo começa a vacinar a partir de janeiro a totalidade da população de São Paulo com os recursos do Governo do Estado", disse Doria durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

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