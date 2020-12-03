EUA pretendem imunizar 100 milhões até fim de fevereiro

Em janeiro, será possível vacinar 30 milhões de pessoas, se for confirmado o ritmo de produção de doses das duas vacinas. Em seguida, outras 50 milhões em fevereiro, totalizando 100 milhões nos EUA - aproximadamente um terço da população americana.

A cifra não inclui as pessoas que podem ser imunizadas pelas duas outras possíveis vacinas, uma da Johnson & Johnson e outra da AstraZeneca-Oxford, cujos testes clínicos devem apresentar resultados "entre o fim de dezembro e meados de janeiro", segundo Slaoui.