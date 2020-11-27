Vacina de Oxford: laboratório admite fazer testes adicionais contra Covid

AstraZeneca diz que será necessário ampliar o estudo da vacina contra a Covid-19 Crédito: Foto de Anna Shvets/ Pexels

O diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmou nesta quinta-feira (26), que será necessário ampliar o estudo da vacina contra a Covid-19, depois dos questionamentos levantados sobre o grau de proteção que pode oferecer contra o novo coronavírus

O laboratório admitiu na véspera que a dosagem que apresentou a maior eficácia (de 90%) foi ministrada por erro. Nunca se pretendeu testar um regime de uma dose e meia da vacina. O grupo que apresentou o melhor porcentual de eficácia era bem menor do que o outro e não teve a participação de idosos, o que poderia distorcer os resultados.

"Agora que encontramos o que parece ser uma maior eficácia, temos de validar essa descoberta" afirmou Pascal Soriot em entrevista à Bloomberg. "Por isso necessitamos de um estudo adicional."