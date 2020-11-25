UE aprovou compra de 80 milhões de doses iniciais de vacina, diz Moderna

"Reconhecemos que enfrentar esta pandemia global exigirá uma série de soluções e estamos orgulhosos do papel que a Moderna tem desempenhado neste esforço global", disse o CEO da farmacêutica, Stéphane Bancel, ao agradecer a "confiança" da Comissão Europeia. "Aumentamos nossa capacidade de fabricação fora dos Estados Unidos com nossos parceiros estratégicos, Lonza e Rovi, para poder entregar aproximadamente 500 milhões de doses por ano e possivelmente até 1 bilhão de doses por ano a partir de 2021, se aprovado", acrescentou.