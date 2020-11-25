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Coronavírus

UE aprovou compra de 80 milhões de doses iniciais de vacina, diz Moderna

A vacina para o coronavírus produzido pela Moderna apresentou 94,5% de eficácia em resultados iniciais da fase 3 dos testes clínicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 11:56

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:56

Avanços na vacina da covid-19
Avanços na vacina da Covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
A farmacêutica Moderna informou que a Comissão Europeia aprovou a compra de 80 milhões de doses iniciais de sua vacina para a Covid-19, com possibilidade de o total chegar a 160 milhões. "O acordo será finalizado após um breve período de revisão pelos Estados-Membros da União Europeia", explicou a companhia americana em um comunicado.
"Reconhecemos que enfrentar esta pandemia global exigirá uma série de soluções e estamos orgulhosos do papel que a Moderna tem desempenhado neste esforço global", disse o CEO da farmacêutica, Stéphane Bancel, ao agradecer a "confiança" da Comissão Europeia. "Aumentamos nossa capacidade de fabricação fora dos Estados Unidos com nossos parceiros estratégicos, Lonza e Rovi, para poder entregar aproximadamente 500 milhões de doses por ano e possivelmente até 1 bilhão de doses por ano a partir de 2021, se aprovado", acrescentou.
Na terça-feira (24), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, havia anunciado o acordo. A vacina para o coronavírus produzido pela Moderna apresentou 94,5% de eficácia em resultados iniciais da fase 3 dos testes clínicos.
No começo do mês, a UE já havia fechado um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para o fornecimento de 200 milhões de doses da vacina experimental desenvolvida em conjunto pelas companhias, que se mostrou 95% eficaz em resultados finais.

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