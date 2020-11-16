Moderna: vacina experimental para Covid-19 apresentou eficácia de 94,5% na fase 3

Avanços na vacina da Covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress

"Este é um momento crucial no desenvolvimento de nossa candidata a vacina para Covid-19", disse o CEO da Moderna, Stéphane Bancel. "Desde o início de janeiro, temos perseguido esse vírus com a intenção de proteger o maior número possível de pessoas ao redor do mundo", acrescentou.

A farmacêutica disse que pretende pedir à Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) a autorização para uso emergencial da vacina nas próximas semanas.

Os dados apresentados hoje são de testes realizados com 30 mil pessoas. Os resultados mostraram que 90 voluntários que receberam injeções de placebo contraíram a Covid-19, enquanto apenas 5 que receberam a vacina ficaram doentes. Essa proporção de 94,5% de eficácia, porém, ainda pode mudar quando a contagem final for feita nas próximas semanas.