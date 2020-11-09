Vacina contra Covid da Pfizer é eficaz em 90% dos casos, aponta pesquisa

Pfizer anunciou que a vacina experimental é eficaz na prevenção à Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

O laboratório farmacêutico Pfizer anunciou nesta segunda-feira (9) que a vacina experimental,  desenvolvida em parceira com a alemã BioNTech, é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19 , de acordo com os dados iniciais do estudo da fase 3.

Até o momento, nenhuma preocupação séria de segurança foi encontrada. Logo, as empresas esperam uma autorização de uso emergencial nos Estados Unidos (EUA) neste mês de novembro.

A Pfizer informa que as etapas de revisão por pares de dados, para a publicação em revista científica, vão acontecer quando todos os resultados ficarem disponíveis. A análise provisória foi realizada após 94 participantes do estudo desenvolverem o vírus e passarem por verificação para saber quantos deles receberam a vacina em comparação com o placebo. Segundo a farmacêutica, a pesquisa vai continuar até que 164 casos de Covid-19 sejam diagnosticados entre os participantes.

Um dos principais cientistas de vacinas da Pfizer, Bill Gruber, declarou que esse número pode ser alcançado no início de dezembro, tendo em vista o recente aumento as taxas de infecção nos EUA. "Estou quase em êxtase", afirmou Gruber. "Este é um grande dia para a saúde pública e com potencial de tirar a todos das circunstâncias em que estamos agora."

Para o CEO da Pfizer, Albert Bourla, esse é um momento importante. "Hoje é um grande dia para a ciência e a humanidade", disse em um comunicado oficial da empresa.

Além disso, Bourla considera ser um marco para o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. "Estamos alcançando esse marco crítico de desenvolvimento do nosso programa de vacina no momento em que o mundo mais precisa, com taxas de infecção atingindo novos recordes, hospitais quase excedendo a capacidade e as economias lutando para reabrir", afirmou.

O teste de uma vacina é dividido, geralmente, em fases 1, 2 e 3. Nessas etapas, os cientistas buscam identificar efeitos contrários graves e se a imunização foi capaz de induzir uma resposta imune.

Primeiramente, há o envolvimento de dezenas de voluntários; depois, centenas e, em seguida, milhares. Apesar de costumar ser realizada separadamente, a urgência da pandemia fez com que várias empresas realizassem mais de uma etapa ao mesmo tempo.