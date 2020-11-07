Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fiocruz espera começar vacinação contra a Covid-19 até março de 2021
Corrida pela imunização

Fiocruz espera começar vacinação contra a Covid-19 até março de 2021

A Fiocruz tem parcerias com a Universidade de Oxford e com o laboratório AstraZeneca para a transferência da tecnologia de produção para o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 22:18

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 22:18

Cientistas têm tido bons resultados em testes de vacinas para Covid-19
Cientistas têm tido bons resultados em testes de vacinas para Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels
A expectativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) durante a corrida pela imunização contra a Covid-19 é começar a vacinação até março de 2021. É o que apontou o pesquisador-titular e vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Aurélio Krieger, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória. A Fiocruz tem parcerias com a Universidade de Oxford e com o laboratório AstraZeneca para a transferência da tecnologia de produção para o Brasil.
De acordo com Krieger, o Brasil, por meio da Fiocruz, promove uma "ação de antecipação", já que a produção teve início antes do fim dos estudos clínicos. Segundo o pesquisador, a iniciativa teve como base os dados preliminares das duas primeiras fases e leva em conta a situação de emergência.
"A ideia é submeter o registro da Anvisa ao mesmo tempo em que as vacinas serão produzidas, para que ainda no primeiro trimestre possam ser distribuídas as primeiras 30 milhões de doses", disse.
Marco Aurélio ainda detalhou que não há definição até o momento sobre quem deve receber as vacinas de forma prioritária. O estudo é feito pelo Ministério da Saúde e o pesquisador acredita que indivíduos que apresentam risco de desenvolver um quadro mais grave da doença e aqueles que estão na linha de frente devem receber as doses primeiro.
Perguntado sobre a quantidade de doses que cada um deve receber, o representante da Fiocruz afirmou que dados de fases inicias mostram a possibilidade de apenas uma dose ser distribuída, mas que os resultados em pessoas testadas com duas doses foram "ainda melhores".
"Estudos ainda estão em andamento, mas dados da fase um, que já foram publicados, são resultados promissores. Eles mostram que 90% das pessoas com uma dose já são capazes de produzir anticorpos. Em pessoas testadas com duas doses, os resultados foram ainda melhores. Em uma situação normal, devemos ter uma estratégia de utilização de duas doses, como a maioria das vacinas", explicou.
Krieger ainda lembrou que a vacina é uma ação de prevenção, não de tratamento de doentes. "A prevenção é maior quanto maior for a cobertura que obtivermos", finalizou.

Veja Também

Voluntária que tomou a vacina da Covid detalha experiência

Augusto Aras se diz contra ações sobre compra da CoronaVac

Fiocruz vai submeter etapas de produção da vacina de Oxford à Anvisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados