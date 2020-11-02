Reino Unido inicia revisão acelerada da vacina de Oxford contra Covid-19

Vacinas são a esperança contra a Covid-19 Crédito: Retha Ferguson/ Pexels

A farmacêutica AstraZeneca informou neste domingo (1º) que a Agência Regulatória de Produtos de Saúde e Medicamentos (MHRA, sigla original) do Reino Unido iniciou uma revisão acelerada da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa em parceria com a Universidade de Oxford. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters.

"Confirmamos a revisão em andamento da MHRA de nossa potencial vacina contra a covid-19", disse um porta-voz da AstraZeneca.

Nessa revisão, segundo a Reuters, os reguladores são capazes de ver os dados clínicos em tempo real e dialogar com os fabricantes de medicamentos sobre os processos de fabricação e testes para acelerar o processo de aprovação.

O objetivo é acelerar as avaliações de remédios ou vacinas promissores durante uma emergência de saúde pública.

A vacina de Oxford/AstraZeneca é uma das que estão com os testes mais avançados. Ela está na fase 3 dos ensaios clínicos, assim como a da chinesa Sinovac, feita em parceria com o Instituto Butantã, a da Pfizer e da BioNTech. É somente ao final da fase 3 que consegue atestar a eficácia de uma vacina.

Na última segunda-feira (26), a farmacêutica britânica afirmou que sua vacina produz resposta imunológica similar em adultos mais velhos e mais jovens e tem reações adversas menores entre os idosos.

TESTES NO BRASIL

O imunizante será fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).