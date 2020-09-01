Oxford BioMedica assina novo contrato com AstraZeneca para possível vacina

Oxford BioMedica assina um novo contrato com a AstraZeneca U.K. Ltd., para a produção comercial da vacina contra o novo coronavírus

A AstraZeneca vai pagar de imediato à Oxford Biomédica 15 milhões de libras (US$ 20,1 milhões), como taxa de reserva de capacidade. "A Oxford BioMedica espera receber receita adicional superior a 35 milhões de libras, mais certos custos materiais, para a fabricação em massa (da vacina) até o fim de 2021", disse a empresa em comunicado.