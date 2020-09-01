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Coronavírus

Oxford BioMedica assina novo contrato com AstraZeneca para possível vacina

A empresa de terapia celular disse que firmou um contrato de fornecimento de 18 meses, com a possibilidade de estender o período por mais 18 meses

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 11:22
Covid: tratamentos avançam e expectativa é de vacina para janeiro
Oxford BioMedica assina um novo contrato com a AstraZeneca U.K. Ltd., para a produção comercial da vacina contra o novo coronavírus Crédito: Thisisengineering/Unsplash/Arte: Geraldo Neto
A Oxford BioMedica informou nesta terça-feira (1), que assinou um novo contrato com a AstraZeneca U.K. Ltd., subsidiária do grupo farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca, para a produção comercial em larga escala de sua possível vacina contra a Covid-19. A empresa de terapia celular disse que firmou um contrato de fornecimento de 18 meses, com a possibilidade de estender o período por mais 18 meses.
A AstraZeneca vai pagar de imediato à Oxford Biomédica 15 milhões de libras (US$ 20,1 milhões), como taxa de reserva de capacidade. "A Oxford BioMedica espera receber receita adicional superior a 35 milhões de libras, mais certos custos materiais, para a fabricação em massa (da vacina) até o fim de 2021", disse a empresa em comunicado.

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