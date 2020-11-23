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Esperança

Resultados de vacina da AstraZeneca são encorajadores, diz OMS

Os ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford revelam uma eficácia de 70.4%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 16:11

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:11

Acordo do governo brasileiro com a AstraZeneca garante acesso a 100 milhões de doses do insumo da vacina
Acordo do governo brasileiro com a AstraZeneca garante acesso a 100 milhões de doses do insumo da vacina Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
A Organização Mundial da Saúde (OMS) vê como "encorajadores" os resultados divulgados nesta segunda-feira (23), pela AstraZeneca sobre sua vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Em coletiva, a cientista-chefe da organização, Soumya Swaminathan, avaliou que o imunizante tem "enormes" vantagens logísticas por conta de sua temperatura de armazenamento, mais simples de se alcançar do que de outras vacinas com resultados divulgados.
"As boas notícias são que vacinas contra covid-19 se mostram possíveis de se fazer", afirmou Swaminathan. A menor eficácia da vacina da AstraZeneca, de 62% em alguns casos, não foi vista como um problema, ainda ficando acima do padrão mínimo estabelecido. Durante a coletiva, foi reforçado que a OMS espera atingir a imunização por meio de mais de uma vacina.
"Conseguimos o apoio político do G20 para a distribuição global das vacinas, esperamos também o financeiro", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Segundo ele, são necessários no momento US$ 4,3 bilhões para a iniciativa de entrega de imunizantes, valor que será de US$ 23,8 bilhões em 2021. As soluções bem aplicadas e de forma rápida poderiam gerar um incremento na renda global de US$ 9 trilhões até o final de 2025, afirmou, citando estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI).

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