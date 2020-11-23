Resultados de vacina da AstraZeneca são encorajadores, diz OMS

Acordo do governo brasileiro com a AstraZeneca garante acesso a 100 milhões de doses do insumo da vacina Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vê como "encorajadores" os resultados divulgados nesta segunda-feira (23), pela AstraZeneca sobre sua vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Em coletiva, a cientista-chefe da organização, Soumya Swaminathan, avaliou que o imunizante tem "enormes" vantagens logísticas por conta de sua temperatura de armazenamento, mais simples de se alcançar do que de outras vacinas com resultados divulgados.

"As boas notícias são que vacinas contra covid-19 se mostram possíveis de se fazer", afirmou Swaminathan. A menor eficácia da vacina da AstraZeneca, de 62% em alguns casos, não foi vista como um problema, ainda ficando acima do padrão mínimo estabelecido. Durante a coletiva, foi reforçado que a OMS espera atingir a imunização por meio de mais de uma vacina.