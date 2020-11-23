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Saúde

G20 se compromete a garantir acesso global a vacina contra Covid-19

Os líderes das 20 maiores economias do planeta se reuniram no fim de semana e prometeram não poupar esforços para o acesso de maneira justa

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 15:33
Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo para fornecer 200 milhões de doses de vacina contra a Covid-19
Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo para fornecer 200 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 Crédito: Foto de Anna Shvets/ Pexels
Os líderes das 20 maiores economias do planeta prometeram nesse domingo (22) não poupar esforços para fornecer medicamentos, testes e vacinas contra a Covid-19 de maneira acessível e justa para "todas as pessoas", refletindo as preocupações de que a pandemia possa aprofundar as divisões globais entre ricos e pobres.
A pandemia do novo coronavírus e as perspectivas de uma recuperação econômica desigual e incerta estiveram no centro do encontro, que teve duração de dois dias sob a presidência da Arábia Saudita, que passará o comando do G20 à Itália no próximo mês.
"A pandemia de covid-19 e seu impacto sem precedentes em termos de vidas perdidas, meios de subsistência e economias afetadas foram um choque sem paralelo que revelou vulnerabilidades em nossa preparação e resposta, ressaltando nossos desafios comuns", disse o comunicado final do encontro.
As nações do G20 trabalharão para "proteger vidas, fornecer apoio com foco especial nos mais vulneráveis e colocar nossas economias de volta no caminho para restaurar o crescimento, proteger e criar empregos para todos".
Sobre vacinas, testes e tratamentos, os líderes disseram: "Não pouparemos esforços para garantir o acesso equitativo e acessível a todas as pessoas".
A economia mundial sofreu forte contração este ano, pois as medidas para conter a disseminação do vírus restringiram o transporte, o comércio e a demanda em todo o planeta.

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Os líderes do G20 disseram que a atividade econômica global aumentou parcialmente graças à reabertura gradual de algumas economias, mas a recuperação é desigual, altamente incerta e sujeita a riscos de queda.
Eles reafirmaram o compromisso de usar "todas as ferramentas políticas disponíveis, pelo tempo que for necessário" para proteger a vida, o emprego e a renda das pessoas.

CONGELAMENTO DA DÍVIDA 

O G20 endossou um plano para estender o congelamento dos pagamentos de dívida dos países mais pobres até meados de 2021 e, além disso, uma abordagem comum para lidar com os problemas de dívida, de acordo com o comunicado.
Os países também disseram que incentivam fortemente os credores privados a participar da iniciativa em termos comparáveis, quando solicitados pelos países elegíveis.
A iniciativa de alívio de dívida do G20 ajudou 46 países a postergar US$ 5,7 bilhões em pagamentos de dívida em 2020. Mas 73 países eram elegíveis para a medida, e a promessa era de um alívio potencial de cerca de US$ 12 bilhões.

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