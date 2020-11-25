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Coronavírus

Alguns europeus terão acesso à vacina antes do fim do ano, diz Comissão

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, defendeu ainda a cláusula do Orçamento 2021-2027 e do fundo de recuperação da crise

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 10:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 10:24
Diferentes grupos de pesquisadores tentam obter vacina contra o novo coronavírus
Diferentes grupos de pesquisadores tentam obter vacina contra o novo coronavírus Crédito: Immagini/Folhapress
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, disse nesta quarta-feira (25), no Parlamento Europeu, que alguns cidadãos do continente terão acesso à vacina contra a Covid-19 antes do fim deste ano. "Mas o relaxamento de medidas contra a Covid-19 são um risco muito grande para uma terceira onda", alertou.
Ursula Von Der Leyen defendeu ainda, no Parlamento Europeu, a cláusula do Orçamento 2021-2027 e do fundo de recuperação da crise que prevê a necessidade de respeito ao Estado de Direito para os países terem acesso aos recursos.
A Polônia e a Hungria são contra o dispositivo e bloqueiam as discussões. "É difícil entender os problemas com o Estado de Direito", destacou Von Der Leyen.
As declarações de Ursula foram feitas em uma plenária para debater a preparação do Conselho Europeu, que será realizado em 10 e 11 de dezembro. Eurodeputados defenderam o ponto de vista da presidente da Comissão.
A francesa Valérie Hayer, do Em Marcha!, afirmou que a UE não pode ser chantageada. O italiano Dino Giarrusso, do Movimento 5 Estrelas, acusou disse que a Hungria e a Polônia têm de assumir suas responsabilidades e desobstruir a discussão. "Nossos filhos tem de ter acesso a estes recursos", afirmou Giarrusso.

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