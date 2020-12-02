OMS deve liberar vacinas à Covax nas próximas semanas, diz Opas

Diversas vacinas contra Covid-19 estão em fase adiantada de testes Crédito: Fernando Shiminaicela/ Pixabay

Segundo o diretor, a "produção de vacinas é limitada e a prioridade deve ser de grupos de riscos" durante a imunização. Idosos, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde devem fazer parte de uma "primeira fase" das campanhas.

Barbosa destacou que Pfizer está desenvolvendo caixas específicas para facilitar o armazenamento de suas vacinas, o que, em conjunto com órgãos públicos, pode ajudar na disponibilidade do imunizante, que demanda recursos escassos para refrigeração.

A Pfizer é um das produtoras com as quais a Covax espera contar na Covax. Barbosa afirmou que 37 países da região entraram na iniciativa, e que dez dos mais vulneráveis não pagarão por vacinas, dentre eles Bolívia, Haiti e pequenas nações caribenhas O Brasil está no grupo de 27 que terão de pagar por imunizantes, ainda que a Covax busque condições mais favoráveis.