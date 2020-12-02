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Covid-19

Reino Unido autoriza uso emergencial de vacina da Pfizer e BioNTech

A mesma vacina está sendo avaliada pelo órgão regulador de medicamentos e alimentos dos EUA, a FDA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 09:43

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 09:43

Cientistas têm tido bons resultados em testes de vacinas para Covid-19
Cientistas têm tido bons resultados em testes de vacinas para Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels
O Reino Unido tornou-se o primeiro país ocidental a conceder autorização para uso emergencial de uma vacina contra a Covid-19, abrindo o caminho para que o imunizante desenvolvido pela americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech seja distribuído à população britânica em volumes limitados em poucos dias.
A mesma vacina está sendo avaliada pelo órgão regulador de medicamentos e alimentos dos EUA, a FDA, com expectativa de que a autorização saia ainda este mês e a vacinação comece antes do fim do ano.

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