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Covid-19

Novavax está pronta para dar início à fase três de testes de vacina

NVX-CoV2373 é o nome da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 12:02
Vacina russa para a Covid-19, chamada Sputnik V, pode ser categorizada como candidata
Os dados, se positivos, vão basear o pedido de licenciamento do imunizante no Reino Unido Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
A Novavax está pronta para dar início à chamada fase três de testes da vacina que desenvolve contra a Covid-19. E espera ter resultados desta etapa decisiva no primeiro trimestre de 2021, informa a empresa de biotecnologia em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira (30). Os dados, se positivos, vão basear o pedido de licenciamento do imunizante no Reino Unido.
"Continuamos a fazer progressos significativos à medida que trabalhamos para testar, fabricar e, finalmente, entregar a NVX-CoV2373 com velocidade sem precedentes, bem como estabelecer parcerias que garantam acesso generalizado e equitativo em todo o mundo", diz o CEO da Novavax, Stanley C. Erck.
NVX-CoV2373 é o nome da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa.

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