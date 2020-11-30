Novavax está pronta para dar início à fase três de testes de vacina

Os dados, se positivos, vão basear o pedido de licenciamento do imunizante no Reino Unido

"Continuamos a fazer progressos significativos à medida que trabalhamos para testar, fabricar e, finalmente, entregar a NVX-CoV2373 com velocidade sem precedentes, bem como estabelecer parcerias que garantam acesso generalizado e equitativo em todo o mundo", diz o CEO da Novavax, Stanley C. Erck.