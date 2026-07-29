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Automobilismo

Capixaba Henrique Krüger disputa etapa da Fórmula Delta em Interlagos

Jovem competirá no Autódromo José Carlos Pace em busca do terceiro pódio no campeonato

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2026 às 11:15
Capixaba Henrique Krüger disputa etapa da Fórmula Delta em Interlagos
Capixaba Henrique Krüger disputa etapa da Fórmula Delta em Interlagos Divulgação

O piloto capixaba Henrique Krüger, de 15 anos, volta às pistas neste fim de semana para a disputa da quarta etapa da temporada da Fórmula Delta. Representante da categoria Pro, o jovem competirá no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, em busca do terceiro pódio no campeonato.


A programação começa na sexta-feira (31), com os treinos livres de adaptação ao circuito e a sessão classificatória que definirá o grid da primeira corrida. A prova será disputada no sábado (1º), que também contará com a classificação para a segunda corrida da etapa.


A segunda prova acontece no domingo (2), encerrando a programação do fim de semana e definindo a classificação geral da etapa. Em ambas as corridas, os três primeiros colocados da categoria Pro garantem lugar no pódio.

Em busca do terceiro pódio

Henrique chega à etapa em boa fase. O capixaba já conquistou dois pódios na temporada 2026 e tenta manter a sequência de bons resultados para seguir entre os principais nomes da categoria.

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