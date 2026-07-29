Capixaba Henrique Krüger disputa etapa da Fórmula Delta em Interlagos

O piloto capixaba Henrique Krüger, de 15 anos, volta às pistas neste fim de semana para a disputa da quarta etapa da temporada da Fórmula Delta. Representante da categoria Pro, o jovem competirá no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, em busca do terceiro pódio no campeonato.





A programação começa na sexta-feira (31), com os treinos livres de adaptação ao circuito e a sessão classificatória que definirá o grid da primeira corrida. A prova será disputada no sábado (1º), que também contará com a classificação para a segunda corrida da etapa.





A segunda prova acontece no domingo (2), encerrando a programação do fim de semana e definindo a classificação geral da etapa. Em ambas as corridas, os três primeiros colocados da categoria Pro garantem lugar no pódio.