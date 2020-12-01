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Covid-19

Pfizer e BioNTech solicitam à UE autorização para uso emergencial de vacina

A Pfizer também já iniciou o processo de registro de sua vacina experimental junto à Anvisa, órgão responsável pela regulamentação no Brasil

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 10:16
Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três
Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou 95% de eficácia Crédito: Reuters/Folhapress
As farmacêuticas Pfizer e BioNTech solicitaram à União Europeia nesta terça-feira (1º), autorização para uso emergencial da vacina experimental que desenvolvem contra a Covid-19, e deve fazer o mesmo a entidades reguladoras de Austrália, Canadá e Japão. O pedido, que vem após o imunizante desenvolvido pelas empresas registrar eficácia de 95% na fase três, já foi feito aos Estados Unidos e ao Reino Unido.
"O anúncio de hoje é outro marco importante em nossos esforços para enfrentar esta crise terrível", diz por meio de nota o CEO da Pfizer, Albert Bourla. "Estamos prontos para enviar as doses da vacina contra a Covid-19 assim que as autorizações em potencial nos permitirem", acrescenta.
A Pfizer também já iniciou o processo de registro de sua vacina experimental junto à Anvisa, órgão responsável pela regulamentação no Brasil.

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