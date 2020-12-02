Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia no ES

Covid-19: ES está pronto para vacinar em janeiro, diz subsecretário

Segundo  Luiz Carlos Reblin, o Estado já tem plano de vacinação, caso o Ministério da Saúde queira antecipar o cronograma  de imunização previsto para março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 20:53

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 20:53

Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo para fornecer 200 milhões de doses de vacina contra a Covid-19
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que comprou 6 milhões seringas e agulhas para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Foto de Anna Shvets/ Pexels
Um dia após o Governo Federal anunciar que o Brasil deve adotar três tipos de vacina para imunizar a população contra a Covid-19 a partir de 2021, A Gazeta procurou o Governo do Espírito Santo para saber quais estratégias já foram adotadas no Estado para o início dessa vacinação. 
Embora alguns detalhes ainda estejam sendo definidos, como a escolha da vacina que será usada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que comprou seis milhões seringas e agulhas, já estando preparada para vacinar. 
"Estamos preparados para a vacinação contra Covid-19 a partir do momento em que o Ministério da Saúde nos encaminhar a vacina. Poderia ser a partir de janeiro de 2021, fevereiro, mas estão anunciando em março. Temos março como uma data radar, mas se houver antecipação na aquisição e envio da vacina, já estamos preparados", afirma  Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa.
No plano de vacinação do Governo Federal, está prevista a aplicação de três fórmulas diferentes: da Oxford/AstraZeneca; CoronaVac; e a fabricada pela Moderna, através da Aliança Covax - consórcio firmado pelo Brasil junto à Organização Mundial da Saúde (OMS).
Ethel Maciel, epidemiologista capixaba que é membro da equipe que aponta quais grupos prioritários poderão receber a vacina primeiro, adiantou que a vacina produzida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, estará com certeza no plano de vacinação de 2021, pois o Governo Federal já fez acordo para a compra de milhões de doses e a organização está com uma parceria de transferência de tecnologia para a Fiocruz.

ES AINDA NÃO SABE QUAL VACINA IRÁ USAR

Mas o Espírito Santo ainda não sabe qual fórmula será usada no Estado. De acordo com Luiz Carlos Reblin, a secretaria aguarda um posicionamento do Ministério da Saúde sobre a vacina escolhida.
"Não sabemos qual vacina será adotada, se será regionalmente ou em todo Estado, enfim, ainda não há essa definição por parte do Ministério da Saúde, que é o responsável pela aquisição e distribuição da vacina para os estados. Eles estão apontando para uma definição de prioridades muito parecida com o que é feito com os pacientes de gripe: vacinando primeiro as pessoas bem mais velhas, os profissionais da saúde, depois o grupo de 60 anos ou mais ou com comorbidades. Ainda não sabemos a fórmula escolhida, mas muito provavelmente não teremos doses para a população inteira", explicou. 

PLANO PRONTO

Reblin completou que a Sesa possui um plano estadual de vacinação já pronto, com as diretrizes de funcionamento, agendamento  e outras questões operacionais da aplicação. Inclusive, ele conta que já foram comprados os insumos necessários, como seringas e agulhas.
"São seis milhões de unidades, de seringas e agulhas, pois há algum tempo estamos encaminhados nessa aquisição, já tínhamos esse cuidado. Nossa área técnica está se reunindo regionalmente, debatendo, tirando duvidas", garantiu.

NEGOCIAÇÃO COM PFIZER NÃO AVANÇOU

Indagado sobre a negociação com a vacina da Pfizer, que não está prevista no plano do Governo Federal, o subsecretário informou que o contato estava na fase de conhecimento do produto, analisando a base da fórmula, como foi produzida e a logística, por exemplo. Porém, Reblin afirma que não houve avanço para uma possível compra. Ainda assim, o governo pretende manter relações com a instituição. 
"Foi uma etapa de informação. Nos fizeram uma apresentação, conhecemos a vacina, mas não evoluímos no processo efetivo da compra porque é muito complexo um estado, isoladamente, adquirir uma determinada vacina. O governo federal é responsável pela aquisição e distribui. Claro que se não adquirir, os estados terão que adotar providências. Mas imagina: se um estado compra por conta própria e começa a vacinar, moradores de outros estados naturalmente iriam para a vacinação. Por isso é necessário que a aplicação seja de maneira coordenada e articulada. Mas continuamos a relação com a Pfizer e com outras instituições que tiverem interesse de trocar conhecimento científico para essa tecnologia importante", explicou.

Veja Também

Ministério vai buscar vacina de excelência, diz Pazuello no Congresso

OMS deve liberar vacinas à Covax nas próximas semanas, diz Opas

Vacinação contra a Covid-19 no Brasil vai ter quatro fases; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de sinalização e buracos elevam risco de acidentes na BR 259 no ES
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados