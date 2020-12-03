Exemplo de Jardim Carapina na redução de crimes deve ser multiplicado no ES

Cápsula no chão: balas perdidas atingiram pelo menos 11 pessoas em outubro e novembro de 2019 Crédito: glukan/ Pixabay

A razão primeira para essa mudança que surpreende até mesmo agentes das forças de segurança é o trabalho de investigação e inteligência das polícias Civil e Militar no desbaratamento de facções criminosas. Nada menos do que seis gangues disputavam o comércio de drogas no bairro. A prisão de líderes do narcotráfico e alta taxa de elucidação de homicídios, como pregam as cartilhas bem-sucedidas de segurança pública, mostraram os resultados esperados, com retorno imediato para a qualidade de vida da população.

Embora a competência constitucional para atuar no combate direto à criminalidade seja dos Estados, os municípios têm papel crucial. Se é fato que a prisão de criminosos leva ao aumento da qualidade de vida da população, como demonstrado em Jardim Carapina, o contrário também é verdade. A melhoria do bem-estar de uma comunidade colabora significativamente para a redução dos crimes. A violência é um problema de segurança pública, mas também socioeconômico. E é aqui que os prefeitos recém-eleitos têm o dever de intervir.

Diversos estudos já comprovaram a relação direta entre medidas relativamente simples, como iluminação pública, acesso a serviços públicos e saneamento básico na queda da criminalidade. Isso sem falar no óbvio poder transformador da educação e da geração de renda. O ordenamento do espaço urbano, freando ocupações irregulares ao antecipar-se ao crescimento da cidade com infraestrutura adequada, é outra postura que atenuaria não apenas a violência, mas uma série de outras mazelas.