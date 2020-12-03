Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Exemplo de Jardim Carapina na redução de crimes deve ser multiplicado no ES
Opinião da Gazeta

Exemplo de Jardim Carapina na redução de crimes deve ser multiplicado no ES

Bairro da Serra que já foi um dos mais violentos do Estado está há um ano sem registrar homicídios. Receita bem-sucedida inclui estratégia das forças de segurança e investimentos em políticas sociais

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

03 dez 2020 às 05:00

Colunista

Cápsula no chão: balas perdidas atingiram pelo menos 11 pessoas em outubro e novembro de 2019
Cápsula no chão: balas perdidas atingiram pelo menos 11 pessoas em outubro e novembro de 2019 Crédito: glukan/ Pixabay
Quem passa pela Praça da Família, em Jardim Carapina, e vê crianças brincando ou praticando esportes pode não se dar conta de que, até pouco tempo atrás, essa cena tão banal em muitos bairros residenciais não era comum no local. Com índices de violência entre os mais altos do Espírito Santo, a rotina do bairro era de restrições e medo. Hoje, a realidade é bem diferente. Na contramão dos dados do Estado, que apontam alta no número de assassinatos, Jardim Carapina não registra nenhum homicídio há um ano.
A razão primeira para essa mudança que surpreende até mesmo agentes das forças de segurança é o trabalho de investigação e inteligência das polícias Civil e Militar no desbaratamento de facções criminosas. Nada menos do que seis gangues disputavam o comércio de drogas no bairro. A prisão de líderes do narcotráfico e alta taxa de elucidação de homicídios, como pregam as cartilhas bem-sucedidas de segurança pública, mostraram os resultados esperados, com retorno imediato para a qualidade de vida da população.
De acordo com o titular da Delegacia Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, em entrevista à TV Gazetatodos os inquéritos sobre os assassinatos ocorridos em 2018 e 2019 foram concluídos com a indicação de autoria. Além disso, 20 homicidas de alta periculosidade foram presos em um período de pouco mais de um ano. Dos 10 suspeitos de participação na morte de Ronan Beloti de Oliveira, último assassinato registrado em Jardim Carapina, oito já estão atrás das grades. O oitavo suspeito, capturado nesta semana, é considerado um dos criminosos mais perigosos do município.

Veja Também

Aplicativo vai auxiliar policiais no combate ao crime no ES

ES reforça policiamento nas ruas para desarticular quadrilhas

Guarda Municipal é prioridade dos candidatos na Grande Vitória, mas não é única saída contra crimes

A receita de sucesso em Jardim Carapina, infelizmente, não tem se replicado em outras comunidades do Espírito Santo, que sofrem continuamente com os conflitos de gangues. No dia 21 de novembro, o Estado já havia registrado mais de mil assassinatos, ultrapassando o número de homicídios ocorridos ao longo de todo o ano de 2019, quando houve 978 ocorrências desse tipo. Fechou o mês passado com 1.019 mortes violentas, quase 600 delas apenas na Grande Vitória.
Não à tão, a segurança pública foi apontada como uma das maiores preocupações dos eleitores na Região Metropolitana, às vésperas das eleições municipais. Essa agenda pode ter contribuído, inclusive, para alçar um delegado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), para o comando da Prefeitura de Vitória, e um ex-investigador da Polícia Civil, Euclério Sampaio, para o Executivo de Cariacica.
Embora a competência constitucional para atuar no combate direto à criminalidade seja dos Estados, os municípios têm papel crucial. Se é fato que a prisão de criminosos leva ao aumento da qualidade de vida da população, como demonstrado em Jardim Carapina, o contrário também é verdade. A melhoria do bem-estar de uma comunidade colabora significativamente para a redução dos crimes. A violência é um problema de segurança pública, mas também socioeconômico. E é aqui que os prefeitos recém-eleitos têm o dever de intervir.
Diversos estudos já comprovaram a relação direta entre medidas relativamente simples, como iluminação pública, acesso a serviços públicos e saneamento básico na queda da criminalidade. Isso sem falar no óbvio poder transformador da educação e da geração de renda. O ordenamento do espaço urbano, freando ocupações irregulares ao antecipar-se ao crescimento da cidade com infraestrutura adequada, é outra postura que atenuaria não apenas a violência, mas uma série de outras mazelas.
A atuação das forças de segurança é absolutamente necessária na desarticulação do narcotráfico, e seus efeitos são bastante mensuráveis no combate à violência em Jardim Carapina. Mas o bairro, que há alguns anos reclamava, com razão, de graves déficits na infraestrutura, também recebeu investimentos em regularização fundiária, pavimentação e drenagem de ruas, projetos culturais e esportivos voltados a crianças e adolescentes. A Praça da Família, recentemente reformada e bem iluminada, certamente contribui para que as cenas de crianças brincando tornem-se cada vez mais normais. Que essas duas frentes, a da estratégia policial e a das políticas sociais, sejam multiplicadas por outros pontos do Espírito Santo.

Veja Também

Domínio do centro mostra que eleitor cansou de extremismos também no ES

Não há tempo a perder: 2021 já chegou para prefeitos eleitos

Novos prefeitos precisam finalmente colocar prefeituras no século XXI

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Bairro Jardim Carapina Polícia Civil Segurança Pública Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados