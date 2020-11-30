Aplicativo vai auxiliar policiais no combate ao crime no ES

No Espírito Santo
, 1.176 agentes de segurança terão o auxílio de um aplicativo que vai permitir o acesso, em tempo real, a boletins de ocorrência, mandados de prisão e busca detalhada de veículos roubados (placa, Renavam, chassi, motor e dados do proprietário).
O grupo já faz uso das ferramentas do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp) e agora recebe o novo sistema do projeto Agente de Campo, do Ministério da Justiça
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A ferramenta digital, que vai possibilitar o atendimento mais rápido das demandas da população, será entregue aos secretários estaduais de Segurança durante o Senasp Itinerante, ação promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, entre esta terça-feira (1º) e quinta-feira (3), em Belo Horizonte
(MG). O Espírito Santo será representado no encontro pelo secretário Estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho.
A ferramenta, que poderá ser baixada no celular de cada policial integrado, faz parte do Sinesp Big Data, um projeto do Ministério da Justiça voltado à integração e à análise de dados na segurança pública nacional.