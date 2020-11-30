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Leonel Ximenes

Aplicativo vai auxiliar policiais no combate ao crime no ES

Ferramenta digital, desenvolvida pelo Ministério da Justiça, vai facilitar  acesso a boletins de ocorrência, mandados de prisão e busca detalhada de veículos roubados

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 18:48

Públicado em 

30 nov 2020 às 18:48
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Aplicativo criado pelo Ministério da Justiça para o combate ao crime
Aplicativo criado pelo Ministério da Justiça para o combate ao crime Crédito: Ministério da Justiça
No Espírito Santo, 1.176 agentes de segurança terão o auxílio de um aplicativo que vai permitir o acesso, em tempo real, a boletins de ocorrência, mandados de prisão e busca detalhada de veículos roubados (placa, Renavam, chassi, motor e dados do proprietário).
O grupo já faz uso das ferramentas do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp) e agora recebe o novo sistema do projeto Agente de Campo, do Ministério da Justiça.
A ferramenta digital, que vai possibilitar o atendimento mais rápido das demandas da população, será entregue aos secretários estaduais de Segurança durante o Senasp Itinerante, ação promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, entre esta terça-feira (1º) e quinta-feira (3), em Belo Horizonte (MG). O Espírito Santo será representado no encontro pelo secretário Estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho.
A ferramenta, que poderá ser baixada no celular de cada policial integrado, faz parte do Sinesp Big Data, um projeto do Ministério da Justiça voltado à integração e à análise de dados na segurança pública nacional.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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