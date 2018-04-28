Polícia Militar usa aplicativo no combate ao crime em Vitória

Policial consulta o smartphone durante patrulhamento ostensivo. Crédito: Divulgação

Um projeto piloto da Polícia Militar está usando a tecnologia no combate ao crime na área da 1ª Companhia do 1º Batalhão da PM (Centro de Vitória e bairros adjacentes). Pelo aplicativo BAON (Batalhão Online), 30 smartphones são distribuídos às equipes da PM (viatura, a pé ou de bike) com as missões que deverão ser cumpridas no turno de serviço. Todo o andamento das operações é coordenado, em tempo real, pelo Centro de Controle Operacional (CCO) do Batalhão e acompanhado pela Companhia.

A meta

À medida que os policiais vão cumprindo as metas, elas são registradas no sistema, alimentando a estatística da Polícia Militar. Entre essas missões estão abordagens aos coletivos e táxis, visitas ao comércio, cerco tático e pontos de bloqueio de vias, dentre outras atividades. “O objetivo é reduzir os índices de homicídio e os crimes contra o patrimônio”, explica o coronel Alexandre Ramalho, comandante-geral da PM.

A ampliação

O sistema digital permite também que o comando do Batalhão ou da Companhia potencialize as ações das guarnições da PM durante o cumprimento das missões. O aplicativo BAON foi desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Polícia Militar, sob a coordenação do coronel Sérgio, está em operação há dois meses e deve ser ampliado para toda a Grande Vitória.

Prefeitos voadores

Tem empresário oferecendo serviço de táxi aéreo para prefeitos no Sul do Estado e Caparaó. Segundo a empresa, dá pra levar três prefeitos de uma só vez até Vitória, numa viagem de até 45 minutos.

Até quando?

Não precisa nem de Linha Verde. Todos os dias, na hora do almoço, um engarrafamento quilométrico se forma com os carros que tentam acessar um colégio particular em Ponta Formosa, em Vitória.

Estaciona lá, Procon!

Um estacionamento particular na Rua das Palmeiras, perto da Junta Comercial, só concede gratuidade até três minutos de permanência.

Será?

Meio sumida, a coluna perguntou à jornalista Valéria Monteiro se ela ainda é pré-candidata a presidente da República pelo PMN. “Claro que sim”, respondeu.

Olha a barata!

Ônibus cheio em Vila Velha, de repente um homem olha fixamente para a moça ao lado e pede, gentilmente: “Tudo bem? Por favor, você poderia matar aquela barata ali do seu lado? É que eu tenho gastura...”

Pega a barata!

Missão dada, missão (quase) cumprida. Começou um pisoteio danado, e nada: a barata sumiu. O moço, ainda amedrontado, só ficou aliviado quando o ônibus parou no próximo terminal. Ele desceu correndo. Para alívio de todos. Inclusive da barata.

Direita, volver!

Segundo o jornal espanhol “El País”, dos 18 pré-candidatos a presidente da República do Brasil, seis são de direita; seis do centro-direita; três de centro-esquerda e três de esquerda.

Quase escravo

Diretor-executivo do Dnit, Halpher Luiggi mal tem tempo de ir ao banheiro. O capixaba que cuida das rodovias federais está respondendo interinamente pela direção-geral do órgão e substituindo as férias do diretor de infraestrutura ferroviária.

Quem é quem

Donos de postos estão reclamando que ficou na conta deles o aumento recente do preço dos combustíveis. E dão o exemplo: a Petrobras, de 14 de março a 27 de abril, aumentou em R$ 0,25 o preço do litro da gasolina e R$ 0,36 o do diesel.

Mistério no RU

A Adufes, a Associação dos Docentes da Ufes, admite que não tem os números, mas afirma que diminuiu a frequência ao Restaurante Universitário após o aumento do valor da refeição, que passou de R$ 1,50 para R$ 5.

Mistério no RU 2

Fica a dúvida: quem deixou de frequentar o RU por causa da refeição a R$ 5 aonde vai comer por um valor mais em conta do que esse?

Em boa companhia

Vinicius de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda e Cândido Portinari, amigos do grande cronista capixaba, serão os principais homenageados da 7ª Bienal Rubem Braga, que será realizada de 15 a 20 de maio em Cachoeiro de Itapemirim.

Pelo menos isso

Não há capixabas entre os 52 políticos investigados na Lava Jato que perderão foro privilegiado se não se reelegerem.

Alô, eleitor!