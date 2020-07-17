Aplicativo criado por morador ajuda polícia a proteger Jardim Camburi

O aplicativo Rede Comunidade Segura está em funcionamento há cerca de um mês Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Aplicativo criado por morador ajuda a proteger Jardim camburi

Um aplicativo para celulares tem aproximado ainda mais a comunidade de Jardim Camburi, em Vitória , da polícia. O aplicativo foi desenvolvido por um morador do próprio bairro e nomeado como Rede Comunidade Segura. Com o novo mecanismo, a velocidade das denúncias de crimes na região tornam-se mais rápidas e geram maior sensação de segurança.

O administrador Charlei Munaldi, que tem uma padaria no bairro, faz uso constante da novidade e sempre que nota uma atividade suspeita, aciona o aplicativo.

"Qualquer coisa que verificamos, um veículo muito tempo parado ou uma pessoa que desconfiamos, pedimos que eles (polícia) passem para averiguar, e eles passam. Nós comunicamos diretamente para eles lá no departamento", explicou.

O administrador Charlei Munaldi faz uso do app e se sente mais seguro com a novidade Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O aplicativo vai além da comunicação. Ele reúne diversas funcionalidades, como funções para emergências, contato direto com o Destacamento de Polícia Militar do bairro, entre outras.

"Esse projeto é de suma importância para nós porque ele visa principalmente em encurtar a demanda da sociedade e o recurso operacional que temos disponível para justamente atendê-la. Além de outras ferramentas de consulta que o cidadão tem ao alcance das mãos", disse o major Gustavo de Souza, da Polícia Militar.

Além do aplicativo, os condomínios e edifícios que aderam ao programa são identificados com um selo visível e que indica que o imóvel é monitorado pela Polícia Militar constantemente.

EXPANSÃO

O aplicativo está em funcionamento há cerca de um mês e em breve deve também cobrir os bairros Mata da Praia e Jardim da Penha