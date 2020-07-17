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Aplicativo criado por morador ajuda polícia a proteger Jardim Camburi

Criado há cerca de um mês, o Rede Comunidade Segura tem aproximado moradores de Jardim Camburi com a Polícia Militar. Objetivo é estender uso do aplicativo para outros bairros da Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 12:22

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 12:22

O aplicativo Rede Comunidade Segura está em funcionamento há cerca de um mês
O aplicativo Rede Comunidade Segura está em funcionamento há cerca de um mês Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Aplicativo criado por morador ajuda a proteger Jardim camburi
Um aplicativo para celulares tem aproximado ainda mais a comunidade de Jardim Camburi, em Vitória, da polícia. O aplicativo foi desenvolvido por um morador do próprio bairro e nomeado como Rede Comunidade Segura. Com o novo mecanismo, a velocidade das denúncias de crimes na região tornam-se mais rápidas e geram maior sensação de segurança.

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O administrador Charlei Munaldi, que tem uma padaria no bairro, faz uso constante da novidade e sempre que nota uma atividade suspeita, aciona o aplicativo.
"Qualquer coisa que verificamos, um veículo muito tempo parado ou uma pessoa que desconfiamos, pedimos que eles (polícia) passem para averiguar, e eles passam. Nós comunicamos diretamente para eles lá no departamento", explicou.
O administrador Charlei Munaldi faz uso do app e se sente mais seguro com a novidade
O administrador Charlei Munaldi faz uso do app e se sente mais seguro com a novidade Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O aplicativo vai além da comunicação. Ele reúne diversas funcionalidades, como funções para emergências, contato direto com o Destacamento de Polícia Militar do bairro, entre outras.
"Esse projeto é de suma importância para nós porque ele visa principalmente em encurtar a demanda da sociedade e o recurso operacional que temos disponível para justamente atendê-la. Além de outras ferramentas de consulta que o cidadão tem ao alcance das mãos", disse o major Gustavo de Souza, da Polícia Militar.
Além do aplicativo, os condomínios e edifícios que aderam ao programa são identificados com um selo visível e que indica que o imóvel é monitorado pela Polícia Militar constantemente.

EXPANSÃO

O aplicativo está em funcionamento há cerca de um mês e em breve deve também cobrir os bairros Mata da Praia e Jardim da Penha
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - foto aérea do bairro de Jardim da Penha - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Os moradores de Jardim da Penha também contarão com o Rede Comunidade Segura Crédito: Felipe Mota/Fly Now

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