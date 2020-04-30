Polícia encontra drogas em carro, após perseguição em Jardim Camburi

Drogas apreendida dentro de um corola em Jardim Camburi pela polícia militar Crédito: polícia militar

Drogas sintéticas, cocaína e maconha foram apreendidas dentro de um carro durante uma operaçáo realizada pela Polícia Militar e Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (30), em Jardim Camburi, Vitória. Dois criminosos que ocupavam o veículo também foram presos após perseguição policial.

Policiais da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, faziam Operação Visibilidade no bairro quando um Corolla tentou escapar do bloqueio. O veículo chegou a ser perseguido durante a fuga e, com apoio aéreo do helicóptero Hárpia, acabou localizado e apreendido.

Com um dos suspeitos foi encontrada uma pistola calibre 380 e um carregador com 15 munições, mais 10 munições e R$ 3,4 mil em espécie.

No interior do veículo havia ainda uma balança de precisão, seis comprimidos de MDs, 10 comprimidos de êxtase e 22 pinos de cocaína. Também foi localizado dois pedaços grandes de haxixe, 43 buchas de maconha e 10 espetos de maconha.

O condutor do veículo disse que o carro pertencia à avó e que realizado o transporte de droga do Bairro da Penha, para Mata da Praia, Jardim da Penha, Camburi e Bairro de Fátima havia quatro meses.