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Polícia encontra drogas em carro, após perseguição em Jardim Camburi

Veículo tentou furar bloqueio e deu início a uma perseguição policial no bairro de Vitória, com apoio do helicóptero Harpia; duas pessoas foram detidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 16:54

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 16:54

Drogas apreendida dentro de um corola em Jardim Camburi pela polícia militar
Drogas apreendida dentro de um corola em Jardim Camburi pela polícia militar Crédito: polícia militar
Drogas sintéticas, cocaína e maconha foram apreendidas dentro de um carro durante uma operaçáo realizada pela Polícia Militar e Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (30), em Jardim Camburi, Vitória. Dois criminosos que ocupavam o veículo também foram presos após perseguição policial. 
Policiais da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, faziam Operação Visibilidade no bairro quando um Corolla tentou escapar do bloqueio. O veículo chegou a ser perseguido durante a fuga e, com apoio aéreo do helicóptero Hárpia, acabou localizado e apreendido. 
Com um dos suspeitos foi encontrada uma pistola calibre 380 e um carregador com 15 munições, mais 10 munições e R$ 3,4 mil em espécie. 
No interior do veículo havia ainda uma balança de precisão,  seis comprimidos de MDs, 10 comprimidos de êxtase e 22 pinos de cocaína. Também foi localizado dois pedaços grandes de haxixe, 43 buchas de maconha e 10 espetos de maconha. 
O condutor do veículo disse que o carro pertencia à avó e que realizado o transporte de droga do Bairro da Penha, para Mata da Praia, Jardim da Penha, Camburi e Bairro de Fátima havia quatro meses. 
O carro, o material ilícito e os dois detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória, para serem autuados pelo delegado de plantão.  Os nomes dos detidos não foi informado. 

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