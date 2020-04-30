Policial rodoviária federal perde controle e cai com carro da ponte de Camburi

Uma policial rodoviária federal perdeu o controle do carro e caiu da ponte de Camburi, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (30). Ela seguia para o trabalho, no sentido Praia do Canto, quando sofreu o acidente. O veículo bateu na passarela, quebrando o concreto e retorcendo o ferro, e caiu no Canal de Camburi. Um parente da policial disse que ela seguia em baixa velocidade e pode ter passado mal no volante.
Pescadores que estavam próximos do local ouviram o barulho do acidente e ajudaram a socorrer a vítima. Quando eles se aproximaram, ela ainda estava dentro do carro, um Corolla, e debaixo d'água. A mulher não apresentou ferimentos graves.
O veículo ainda não foi retirado da água. A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão no local. Com informações da TV Gazeta