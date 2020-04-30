Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem ferimentos graves

Policial rodoviária federal perde controle e cai com carro da ponte de Camburi

Ela seguia para o trabalho, no sentido Praia do Canto, quando sofreu o acidente. O veículo bateu na passarela, quebrando o concreto e retorcendo o ferro, e caiu no Canal de Camburi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 08:14

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 08:14

Carro cai da Ponte de Camburi
Carro cai da Ponte de Camburi Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma policial rodoviária federal perdeu o controle do carro e caiu da ponte de Camburi, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (30). Ela seguia para o trabalho, no sentido Praia do Canto, quando sofreu o acidente. O veículo bateu na passarela, quebrando o concreto e retorcendo o ferro, e caiu no Canal de Camburi. Um parente da policial disse que ela seguia em baixa velocidade e pode ter passado mal no volante.
Pescadores que estavam próximos do local ouviram o barulho do acidente e ajudaram a socorrer a vítima. Quando eles se aproximaram, ela ainda estava dentro do carro, um Corolla, e debaixo d'água. A mulher não apresentou ferimentos graves.
O veículo ainda não foi retirado da água. A Guarda Municipal e a Polícia Militar estão no local. Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados