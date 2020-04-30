Polícia Militar apreende cocaína e R$ 71 mil em dinheiro em Vitória

Polícia Militar encontrou armas, drogas e dinheiro em uma casa no bairro São Pedro I na noite desta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução/PMES

A Polícia Militar apreendeu uma quantia de mais de R$ 71 mil, em espécie, além de 434 papelotes de cocaína uma espingarda e uma luneta, no bairro São Pedro I, em Vitória, na noite desta quarta-feira (29).

A apreensão ocorreu após a equipe receber informações anônimas de que um traficante conhecido da região teria chegado ao bairro com uma grande quantidade de drogas e estaria reunido com outros indivíduos em uma residência no Morro do Formigão. O grupo estaria preparando as drogas para serem vendidas.

Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e encontrou o suspeito em frente ao portão da casa. Assim que o homem percebeu a equipe policial, fugiu levando uma mochila e uma arma de fogo nas mãos.

A polícia realizou buscas dentro da residência, que aparentemente não servia como moradia, mas apenas como esconderijo de materiais ilícitos. No local, foram apreendidos os 434 papelotes de cocaína.

Segundo a Polícia Militar, após intensificação do patrulhamento na região, os militares receberam nova informação de que o suspeito estaria escondido na casa da mãe, no mesmo bairro. As equipes seguiram para o endereço, onde novamente perceberam outros dois indivíduos tentando fugir pelos fundos da residência.

A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, policiais foram recebidos pela mulher, que informou ter conhecimento do envolvimento do filho com o tráfico de drogas e que ele não morava com ela, mas tinha acesso livre à casa.

Os policiais realizaram buscas pelo interior do imóvel e, no quintal, foi localizada uma mochila com o montante de R$ 71.875,00, além de uma luneta e uma espingarda.