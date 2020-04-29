Morre tenente da Polícia Militar com coronavírus no ES

Tenente França estava na reserva da PM desde novembro do ano passado Crédito: Divulgação | Polícia Militar do Espírito Santo

novo coronavírus fez mais uma vítima no Espírito Santo . Durante a madrugada desta quarta-feira (29), o tenente Marcos Jorge de França morreu em decorrência da Covid-19, depois de ficar internado por aproximadamente dez dias no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra , cidade onde morava.

De acordo com o relato da família, ele testou positivo para a doença no último dia 15 de abril. Em princípio, ele ficou em casa; mas na segunda-feira passada (20 de abril), ele foi para o Hospital da Polícia Militar (HPM), onde foi colocado em um respirador e transferido para o Jayme, contou o filho Gregory Ramos de França.

"Desde a semana passada, ele estava entubado e em coma induzido por causa da doença. Nos últimos dois dias, ele precisou fazer hemodiálise e hoje, infelizmente, ele não resistiu" Gregory Ramos de França - Filho do Tenente França

Aos 50 anos de idade, o policial militar integrava o grupo de risco do novo coronavírus por ter pressão alta e diabetes. Apesar das chamadas comorbidades, a imagem dele era de alguém forte para a família. Ele era o meu herói em vida. O meu grandão descansou, desabafou o filho, muito emocionado.

Na reserva da PM desde novembro do ano passado, ele atualmente realizava o sonho de fazer graduação em uma universidade federal. Ele estava cursando gemologia na Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ). Infelizmente, ele não pode concluir esse desejo e nem aproveitar a aposentadoria, lamentou Gregory.

"O que eu deixo como mensagem é que as pessoas se conscientizem e cuidem dos seus. Não existe idade, crença, situação financeira. Todos nós, sem exceção, corremos risco. Algumas pessoas ficam assintomáticas, mas outras passam por um processo devastador, como no caso do meu pai" Gregory Ramos de França - Filho do Tenente França

Formado em teologia e também pastor da Assembleia de Deus, o Tenente França era casado e tinha o primogênito de 30 anos e três filhas, de 20, 17 e 11 anos. Natural de São Paulo, o policial será sepultado no Cemitério Jardim da Paz, em Domingos Martins  sem velório, devido às restrições relacionadas à Covid-19.

Diante da perda de uma pessoa querida em meio à pandemia, Gregory fez um apelo. Essa doença é coisa séria. As pessoas estão levando na brincadeira, com aglomerações na rua. Não é só uma gripezinha. Temos que nos cuidar. Quem puder, fique em casa.

PM LAMENTA A PERDA DO TENENTE

Em nota de falecimento publicada no site oficial durante o início da tarde desta quarta-feira (29), a Polícia Militar do Espírito Santo lamentou a perda do Segundo Tenente Marcos Jorge de França, que estava desde 1990 na Corporação. A PM externa as condolências aos familiares e amigos, diz o texto.