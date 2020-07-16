Usuários continuam reclamando de problemas no aplicativo Caixa Tem

Usuarios do aplicativo Caixa Tem enfrentam horas de fila Crédito: Juliana Alves (Divulgação)

Mesmo após melhorias, os usuários do aplicativo Caixa Tem continuam relatando erros e demora no sistema. O app que deveria facilitar o acesso ao dinheiro do auxílio emergencial se tornou um grande obstáculo para quem precisa utilizar o benefício.

Além de ser usado para pagar o auxílio emergencial, o aplicativo também está sendo movimentado para pagar o BEm, benefício para quem teve o salário suspenso ou reduzido, e o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esse total de beneficiários é o que gera a sobrecarga no sistema, já que são 41,2 milhões de brasileiros acessando regularmente a plataforma.

Nas últimas semanas, A Gazeta relatou os dramas de quem não consegue ter acesso ao dinheiro pelo app, e até as melhorias anunciadas pela Caixa, mas que não surtiram efeitos segundo os usuários.

Nas redes sociais, os internautas já criaram até a hashtag #CaixaTemNADA para compartilhar os perrengues dentro dos aplicativo. Entre os erros, as pessoas continuam relatando dificuldades de ver saldos, fazer pagamentos e transferências.

Perto do meio dia o app do @Caixa tem me dizia q às 7 meus dados estariam disponíveis e agora nem previsão tem mais. Nada de emergencial nesse "auxílio" #auxilioemergecial #CAIXATemNADA #CaixaTemNAOFUNCIONA pic.twitter.com/bJWMBz2X4y — Danielle Sabbatini (@DanielleSabbat1) July 14, 2020

Aplicativo Caixa Tem:



?não mostra saldo;

?não realiza pagamento;

?não mostra extrato;

?não realiza saque;

?não faz transferência;

?E NÃO SERVE PRA NADA.#CAIXATemNADA#CaixaTemNãoFunciona — Rogério Braga (@RogerBraga2020) July 13, 2020

O dinheiro, que já está creditado na poupança digital dos 40 milhões de beneficiados, só pode ser acessado pelo aplicativo Caixa Tem, até a liberação de saque, feita de maneira escalonada, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário.

Os nascidos em janeiro, por exemplo, podem se ver livres do aplicativo a partir deste sábado (18), mas os nascidos em dezembro vão precisar ter dois meses de muita paciência até setembro, quando vão poder sacar o dinheiro e não precisaram mais do app. Veja o calendário de saque.

Os beneficiários do FGTS também vão ter que enfrentar esse longo período usando a plataforma até terem o dinheiro em mãos. O saque em dinheiro e transferências só estarão disponíveis a partir do dia 25 de julho para os nascidos em janeiro. E vai demorar ainda mais para os aniversariantes de dezembro, que só terão o saque liberado em novembro. Confira as datas abaixo.

O QUE DIZ A CAIXA

O banco informou que as melhorias anunciadas na última terça-feira (7) foram visíveis no atendimento desta segunda-feira (13), com a diminuição brusca no tempo de espera para acessar o aplicativo. No entanto, em horários de pico, é possível que ainda ocorra intermitência momentânea em alguns serviços.