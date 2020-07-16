Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transtorno

Usuários continuam reclamando de problemas no aplicativo Caixa Tem

Erros continuam para os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600, FGTS e BEm. Mesmo com as melhorias, banco não conseguiu solucionar todas as falhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 09:15

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 09:15

Usuarios do aplicativo Caixa Tem enfrentam horas de fila Crédito: Juliana Alves (Divulgação)
Mesmo após melhorias, os usuários do aplicativo Caixa Tem continuam relatando erros e demora no sistema. O app que deveria facilitar o acesso ao dinheiro do auxílio emergencial se tornou um grande obstáculo para quem precisa utilizar o benefício.
Além de ser usado para pagar o auxílio emergencial, o aplicativo também está sendo movimentado para pagar o BEm, benefício para quem teve o salário suspenso ou reduzido, e o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esse total de beneficiários é o que gera a sobrecarga no sistema, já que são 41,2 milhões de brasileiros acessando regularmente a plataforma.

LEIA MAIS SOBRE O CAIXA TEM

Falhas do Caixa Tem tumultuam sistema financeiro e a web com queixas

Caixa Tem muda para reduzir filas, mas usuários continuam relatando erros

Como antecipar o auxílio emergencial e o FGTS e driblar o Caixa Tem

Nas últimas semanas, A Gazeta relatou os dramas de quem não consegue ter acesso ao dinheiro pelo app, e até as melhorias anunciadas pela Caixa, mas que não surtiram efeitos segundo os usuários.
Nas redes sociais, os internautas já criaram até a hashtag #CaixaTemNADA para compartilhar os perrengues dentro dos aplicativo. Entre os erros, as pessoas continuam relatando dificuldades de ver saldos, fazer pagamentos e transferências.
E o caminho para quem ainda não pode sacar o benefício vai ser longo e cheio de percalços, já que os problemas não têm prazo para serem resolvidos. É o drama dos beneficiários que ainda esperam a terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4).
O dinheiro, que já está creditado na poupança digital dos 40 milhões de beneficiados, só pode ser acessado pelo aplicativo Caixa Tem, até a liberação de saque, feita de maneira escalonada, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário.
Os nascidos em janeiro, por exemplo, podem se ver livres do aplicativo a partir deste sábado (18), mas os nascidos em dezembro vão precisar ter dois meses de muita paciência até setembro, quando vão poder sacar o dinheiro e não precisaram mais do app. Veja o calendário de saque.
Os beneficiários do FGTS também vão ter que enfrentar esse longo período usando a plataforma até terem o dinheiro em mãos. O saque em dinheiro e transferências só estarão disponíveis a partir do dia 25 de julho para os nascidos em janeiro. E vai demorar ainda mais para os aniversariantes de dezembro, que só terão o saque liberado em novembro. Confira as datas abaixo. 

O QUE DIZ A CAIXA

O banco informou que as melhorias anunciadas na última terça-feira (7) foram visíveis no atendimento desta segunda-feira (13), com a diminuição brusca no tempo de espera para acessar o aplicativo. No entanto, em horários de pico, é possível que ainda ocorra intermitência momentânea em alguns serviços.
E mesmo com os problemas, pelo menos 20,6 milhões de pagamentos de boletos e 6 milhões de compras com QR Code já foram realizados pelo Caixa Tem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados