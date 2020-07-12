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Dinheiro na mão

Auxílio emergencial: saque em dinheiro para 1,2 milhão nesta segunda

Estão liberados os saques para os nascidos em julho, agosto e setembro. Na terça, outros 1,3 milhão de informais poderão retirar recursos em caixa eletrônico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2020 às 18:48

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 18:48

Dinheiro
Beneficiários já podem ter em mãos dinheiro do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Quem prefere ter em mãos ou transferir para outra conta os R$ 600 do auxílio emergencial deve ficar atento ao calendário de saque divulgado pela Caixa. O dinheiro de alguns lotes começou a ser depositado na poupança desde junho, mas só a partir de julho ficou disponível para saque.

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Na sexta-feira (10), foi anunciado o adiantamento da liberação para retirar nos caixas eletrônicos e também para transferir os recursos para 2 milhões de pessoas, que ainda estão recebendo a primeira parcela. Agora, os nascidos em julho, agosto e setembro vão poder sacar o dinheiro já nesta segunda-feira (13), totalizando 1,2 milhão de beneficiários.
Já na terça-feira (14), poderão sacar os nascidos em outubro, novembro e dezembro, totalizando 1,3 milhão de pessoas.
O saque do terceiro lote começou na última segunda-feira (6) para quem é nascido em janeiro. E as datas não mudaram para os aniversariantes do primeiro semestre. Veja o calendário abaixo.
Já a liberação do pagamento em dinheiro do superlote da segunda e terceira parcelas começa partir do próximo sábado (18) para os nascidos em janeiro. Poderão sacar os beneficiários que ainda esperam a terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4).
O dinheiro já está creditado na poupança digital dos 40 milhões de beneficiados em todo o país que têm direto a essas parcelas. Os usuários podem apenas usar o crédito para realizar compras com o cartão de débito virtual ou realizar o pagamento de boletos e concessionárias pelo aplicativo Caixa Tem. Porém, não podem ainda sacar nem transferir.
Assim como o pagamento, a liberação de saque será feita de maneira escalonada, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário, no prazo de 18 de junho a 19 de setembro. Confira as datas abaixo.

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