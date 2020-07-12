Auxílio emergencial: saque em dinheiro para 1,2 milhão nesta segunda

Beneficiários já podem ter em mãos dinheiro do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

Quem prefere ter em mãos ou transferir para outra conta os R$ 600 do auxílio emergencial deve ficar atento ao calendário de saque divulgado pela Caixa . O dinheiro de alguns lotes começou a ser depositado na poupança desde junho, mas só a partir de julho ficou disponível para saque.

Já na terça-feira (14), poderão sacar os nascidos em outubro, novembro e dezembro, totalizando 1,3 milhão de pessoas.

O saque do terceiro lote começou na última segunda-feira (6) para quem é nascido em janeiro. E as datas não mudaram para os aniversariantes do primeiro semestre. Veja o calendário abaixo.

Já a liberação do pagamento em dinheiro do superlote da segunda e terceira parcelas começa partir do próximo sábado (18) para os nascidos em janeiro. Poderão sacar os beneficiários que ainda esperam a terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4).