Saque do auxílio emergencial é antecipado para 2 milhões de beneficiários

A Caixa vai antecipar a liberação dos saques em dinheiro do terceiro lote da primeira parcela do auxílio emergencial para 2 milhões de pessoas. Os pagamentos para os nascidos entre agosto e dezembro começariam no dia 14 e iriam até o dia 18. Mas poderão ser feitos antes.
De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (10) os nascidos em agosto e setembro vão receber no dia 13, ou seja, na próxima segunda-feira.
As pessoas também poderão realizar transferências do aplicativo Caixa Tem para outras contas digitais. O dinheiro estava depositado na poupança desde os dias 16 e 17 de junho, mas só agora estão disponíveis para saque.
Segundo a Caixa, 64,9 milhões de beneficiários já receberam o Auxílio Emergencial dentro das parcelas 1, 2 e 3, totalizando R$ 112,5 bilhões. Foram pagos R$ 45,5 bilhões para 19,2 milhões do Bolsa Família; R$ 18,4 bilhões para os inscritos no CadÚnico; e R$ 48,6 bilhões para 35,2 milhões que se cadastraram no site ou no aplicativo do auxílio.