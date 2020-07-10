Saque do auxílio emergencial é antecipado para 2 milhões de beneficiários

Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício do governo federal. Crédito: Vitor Jubini

Caixa vai antecipar a liberação dos saques em dinheiro do terceiro lote da primeira parcela do auxílio emergencial para 2 milhões de pessoas. Os pagamentos para os nascidos entre agosto e dezembro começariam no dia 14 e iriam até o dia 18. Mas poderão ser feitos antes.

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (10) os nascidos em agosto e setembro vão receber no dia 13, ou seja, na próxima segunda-feira.

As pessoas também poderão realizar transferências do aplicativo Caixa Tem para outras contas digitais. O dinheiro estava depositado na poupança desde os dias 16 e 17 de junho, mas só agora estão disponíveis para saque.