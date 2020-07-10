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Calendário de pagamento

Saque do auxílio emergencial é antecipado para 2 milhões de beneficiários

Mudança de datas da primeira parcela do terceiro lote vai atingir pessoas nascidas entre agosto e dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 10:25

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 10:25

Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício do Governo Federal.
Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício do governo federal. Crédito: Vitor Jubini
Caixa vai antecipar a liberação dos saques em dinheiro do terceiro lote da primeira parcela do auxílio emergencial para 2 milhões de pessoas. Os pagamentos para os nascidos entre agosto e dezembro começariam no dia 14 e iriam até o dia 18. Mas poderão ser feitos antes. 
De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (10) os nascidos em agosto e setembro vão receber no dia 13, ou seja, na próxima segunda-feira.
As pessoas também poderão realizar transferências do aplicativo Caixa Tem para outras contas digitais. O dinheiro estava depositado na poupança desde os dias 16 e 17 de junho, mas só agora estão disponíveis para saque.
Segundo a Caixa, 64,9 milhões de beneficiários já receberam o Auxílio Emergencial dentro das parcelas 1, 2 e 3, totalizando R$ 112,5 bilhões. Foram pagos R$ 45,5 bilhões para 19,2 milhões do Bolsa Família; R$ 18,4 bilhões para os inscritos no CadÚnico; e R$ 48,6 bilhões para 35,2 milhões que se cadastraram no site ou no aplicativo do auxílio.

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