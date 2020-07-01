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Renda Mínima Emergencial

Caixa deposita auxílio emergencial a 6,8 milhões de pessoas nesta quinta

Valor será creditado para informais nascidos em julho e agosto. Confira o calendário com as datas de saque dos R$ 600 para cada um dos grupos

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 17:35
Dinheiro
Nova rodada de depósitos do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa vai creditar, nesta quinta-feira (2), mais uma parcela do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Serão 6,8 milhões de beneficiados em todo o país. O benefício da terceira parcela (lote 1), segunda parcela (lote 2), e primeira parcela (lote 4) será creditado na poupança digital de quem nasceu em julho e agosto. Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.

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A exemplo do que foi realizado no calendário da segunda parcela do auxílio emergencial, os valores de R$ 600 e R$ 1.200 serão creditados na Conta Poupança Social Digital da Caixa, de maneira escalonada, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário.
Nesse primeiro momento, não é possível sacar ou transferir o valor do auxílio. Você pode usar o crédito das parcelas para realizar compras com o cartão de débito virtual ou por meio de maquininhas em lojas físicas (QR Code). Também será possível realizar o pagamento de boletos e concessionárias.
De acordo com a Caixa, a prioridade do banco é manter o atendimento digital, de forma a evitar aglomerações de pessoas nos pontos de atendimento, seguindo os protocolos de prevenção do período de pandemia.
Os beneficiários que não utilizarem digitalmente os recursos podem optar por realizar o saque em espécie de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário. A orientação da Caixa é para que os recursos do auxílio sejam movimentados pelo Caixa Tem.

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Os beneficiários do auxílio emergencial podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site (clique aqui) e aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial. 
Em nota, a Caixa explicou que sua prioridade é manter o atendimento digital. "Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa", explicou.

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Para gerar o cartão, basta acessar o app e selecionar a opção cartão de débito virtual, logo na tela inicial, e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.
Já para usar o cartão de débito virtual basta informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.
Os beneficiários que optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário que começa no dia 6 de julho. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.

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