Auxílio emergencial: prazo para pedir benefício termina nesta quinta

Aplicativo do auxílio emergencial recebe novos cadastros até esta quinta-feira Crédito: Vitor Jubini

R$ 600 ou R$ 1.200. Apesar do prazo para novos cadastramentos se esgotarem, segundo o Ministério da Cidadania, os canais hoje usados pelos cidadãos para contestar as negativas de pagamento dos benefícios vão continuar abertos às queixas. Os trabalhadores informais têm até esta quinta-feira (2) para pedir o auxílio emergencial deouApesar do prazo para novos cadastramentos se esgotarem, segundo o Ministério da Cidadania, os canais hoje usados pelos cidadãos para contestar as negativas de pagamento dos benefícios vão continuar abertos às queixas.

O auxílio emergencial é pago a trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e Microempreendedor Individual (MEI). Além disso, é preciso cumprir todos os requisitos abaixo:

Ter mais de 18 anos de idade e CPF ativo;

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50) ou renda mensal até 3 salários mínimos (R$ 3.135) por família;

Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018.

O governo confirmou na última terça-feira que vai pagar mais dois meses de auxílio, mas não disse ainda como será o modelo para que essas novas parcelas cheguem aos mais pobres. Exitem as possibilidades de que os valores de R$ 1,2 mil garantidos a cada pessoa inscrita seja dividida em duas, três ou mesmo quatro vezes. Com a renovação do auxílio, serão atendidas pelo menos 65 milhões de pessoas

De acordo com a Caixa, 64,1 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo auxílio emergencial, até o momento. Ao todo, foram pagos R$ 90,8 bilhões em benefícios.

TIRA-DÚVIDAS

O prazo de 2 de julho é para quem ainda não pediu?

Sim. De acordo com o Ministério da Cidadania, quem ainda não se inscreveu no programa do auxílio emergencial tem até o dia 2 de julho para solicitar o benefício. O cadastro pode ser feito pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site ( clique aqui ).

Se solicitar o benefício agora, vou receber as três parcelas já pagas?

Sim. Em nota o Ministério da Cidadania afirmou que "quem solicitar o auxílio emergencial até o dia 02/07 e atender aos critérios da legislação que rege o benefício receberá as três parcelas".

Quem pediu e está recorrendo poderá recorrer até quando?

Por meio de nota, o Ministério da Cidadania disse apenas que "no dia 2 de julho é encerrado o prazo para novos cadastramentos, mas após esse período, os canais hoje usados continuarão disponíveis para informações aos cidadãos e aceitar contestações".

Com o pagamento de novas parcelas, o prazo pode aumentar?

Não. O prazo para pedir o benefício termina nesta quinta-feira, dia 2 de julho, mesmo com a prorrogação das parcelas.

Quem vai receber as novas parcelas?

Os beneficiados serão os mesmos que recebem o pagamento atualmente. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, serão contempladas pelo menos 65 milhões de pessoas.

Como devem ser pagas as novas parcelas do auxílio emergencial?