Vídeo mostra o drama daqueles que aguardam auxílio emergencial

Ao negar o benefício, o governo alega que essas pessoas estão empregadas, são funcionárias públicas e até mesmo político eleito. Mas, na prática, quem briga pelo auxílio passa por necessidade.

A maior briga dessas pessoas não é apenas para conseguir receber, mas também para ter a quem recorrer. Todos os dias, elas procuram informações de todas as formas que podem e se reúnem em grupos de WhatsApp para discutir e auxiliar uns aos outros. Elas pedem uma resposta que não tem prazo. Enquanto isso, as contas não param de chegar e o dinheiro que ainda resta vai acabando.