Defensoria ajuda mais de 1.400 a receber o auxílio emergencial no ES

Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves

O Estado é o sétimo do país com maior volume de atendimentos do órgão federal. Em todo o país, foram instaurados quase 30 mil processos de assistência jurídica.

A defensora pública-chefe da DPU em Vitória, Aline Felippe Pacheco, explica que quem procura o órgão são aquelas pessoas que tiveram uma resposta negativa ao entrar com o pedido para receber o auxílio.

“O auxílio emergencial é uma política pública muito interessante, mas existem algumas falhas no sistema. Por isso, buscamos ajudar quem não teve sucesso”, afirmou ao lembrar que todos os atendimentos estão acontecendo pela internet ou telefone.

[email protected]. Pessoas com renda de até R$ 2 mil mensais que não estejam conseguindo resgatar o benefício ou ter uma resposta do sistema podem entrar em contato com a DPU pelo e-mail