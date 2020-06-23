Defensoria ajuda mais de 1.400 a receber o auxílio emergencial no ES

A Defensoria Pública da União (DPU) já realizou no Espírito Santo 1.426 atendimentos relacionados ao auxílio emergencial, que tem objetivo de ajudar as famílias que estão sendo impactadas pela crise do coronavírus. Desse total, 1.278 aconteceram pelo Núcleo Vitória e 148 pelo Núcleo Linhares.
O Estado é o sétimo do país com maior volume de atendimentos do órgão federal. Em todo o país, foram instaurados quase 30 mil processos de assistência jurídica.
A defensora pública-chefe da DPU em Vitória, Aline Felippe Pacheco, explica que quem procura o órgão são aquelas pessoas que tiveram uma resposta negativa ao entrar com o pedido para receber o auxílio.
“O auxílio emergencial é uma política pública muito interessante, mas existem algumas falhas no sistema. Por isso, buscamos ajudar quem não teve sucesso”, afirmou ao lembrar que todos os atendimentos estão acontecendo pela internet ou telefone.
Pessoas com renda de até R$ 2 mil mensais que não estejam conseguindo resgatar o benefício ou ter uma resposta do sistema podem entrar em contato com a DPU pelo e-mail [email protected].
O solicitante deve anexar documentos pessoais, comprovante de residência, o print da tela mostrando que o benefício foi indeferido e informar se fez a declaração do Imposto de Renda. Também é indicado que a pessoa informe qual a formação da família.