Tome Nota: Suzano vai parar fábricas, e a paixão do ministro da Infraestrutura

Unidade da Suzano em Aracruz. Empresa vai realizar paradas programadas em duas fábricas Crédito: Fribria/Divulgação

Suzano irá fazer paradas programadas em duas de suas fábricas em Aracruz. A partir do dia 30 de agosto, as atividades das unidades A e C vão ser interrompidas. A parada geral já estava prevista para este ano, mas inicialmente iria acontecer no primeiro semestre. Com a pandemia do coronavírus , a data foi adiada.

O diretor de Logística e Suprimentos da companhia, Wellington Giacomin, avalia que os trabalhos de manutenção nas plantas industriais vão ajudar a aumentar a demanda de serviços junto a fornecedores, que, no primeiro semestre sofreram, assim como tantas outras empresas de diferentes segmentos, com os impactos da crise da Covid-19.

CONTORNO NA 101 E A PAIXÃO DO MINISTRO

Em recente live sobre ações do Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio de Freitas f alou sobre a duplicação da BR 101 no Espírito Santo e citou a necessidade da construção de contornos em algumas regiões. Na ocasião, alertou bem-humorado sobre alguns cuidados que terão que ser tomados:

“Já não é possível fazer a duplicação dentro de alguns municípios, como é o caso de Ibiraçu. E aí o cuidado que a gente vai ter depois é o de mudar o pastel Califórnia para a beira da rodovia, porque a gente não pode ficar sem aquele pastel e caldo de cana. Quem conhece aquilo ali se apaixona”, brincou Freitas.

Tarcísio de Freitas é ministro da Infraestrutura Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

DESTAQUE PARA STARTUP CAPIXABA

A capixaba 2Solve foi uma das selecionadas entre 106 startups de todo o Brasil para um desafio tecnológico feito pela companhia de óleo e gás Ocyan. São cinco desafios apresentados dentro da plataforma de inovação tecnológica da empresa, o Ocyan Waves Challenge. A 2Solve se inscreveu para o desafio Predição de Falhas e Gestão de mangueiras do Topdrive e foi a selecionada para o Pitch Day, que acontece no final deste mês.

DEFENSORIA AJUDA MAIS DE 1.200 A CONSEGUIR AUXÍLIO EMERGENCIAL

A Defensoria Pública da União (DPU) já realizou no Espírito Santo, até o último dia 16, 1.222 atendimentos relacionados ao auxílio emergencial , que tem objetivo de ajudar as famílias que estão sendo impactadas pela crise do coronavírus. Desse total, 1.094 aconteceram pelo Núcleo Vitória e 128 pelo Núcleo Linhares. O Estado é o sétimo do país com maior volume de atendimentos do órgão federal.

A defensora pública-chefe da DPU em Vitória, Aline Felippe Pacheco, explica que procuram o órgão aquelas pessoas que tiveram uma resposta negativa ao entrar com o pedido para receber o auxílio. “O auxílio emergencial é uma política pública muito interessante, mas existem algumas falhas no sistema. Por isso, buscamos ajudar quem não teve sucesso”, afirmou ao lembrar que todos os atendimentos estão acontecendo pela internet ou telefone.

Pessoas com renda de até R$ 2 mil mensais que não estejam conseguindo resgatar o benefício ou ter uma resposta do sistema podem entrar em contato com a DPU pelo e-mail [email protected] . O solicitante deve anexar documentos pessoais, comprovante de residência, o print da tela mostrando que o benefício foi indeferido e informar se fez a declaração do Imposto de Renda. Também é indicado que a pessoa informe qual a formação da família.

Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves

A PANDEMIA E OS DIREITOS TRABALHISTAS

Especialistas em Direito do Trabalho realizarão, a partir desta segunda-feira (22), a Semana da Advocacia Trabalhista. No evento virtual, advogados, trabalhadores e empresários poderão tirar dúvidas sobre o assunto durante a pandemia do novo coronavírus. O debate será realizado on-line e as lives iniciarão às 18h30 no perfil da OAB-ES no Instagram, @oabespiritosanto. As transmissões vão ocorrer de segunda (22) a quinta (25).

Durante o evento, será sorteada a coletânea internacional Direito do Trabalho e o Coronavírus, que traz a participação de diversos juristas sob coordenação do presidente da seccional Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, pelo advogado especialista em Direito do Trabalho e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED-ES), Alberto Nemer Neto, e pelo professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Claudio Janotti da Rocha.

HOMENAGEM E TENDÊNCIAS DO SETOR GRÁFICO