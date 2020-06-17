Veja como denunciar fraudes com o seu auxílio emergencial de R$ 600

Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício Crédito: Vitor Jubini

Beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que identificaram saques, transferências bancárias ou pagamentos de contas e boletos realizados por terceiros sem o seu consentimento podem denunciar a suspeita de fraude. Isso pode ser feito sem a necessidade de comunicação ou comparecimento à sede da Polícia Federal.

Segundo a PF, os beneficiários lesados devem se dirigir apenas a uma agência da Caixa Econômica Federal para iniciar o processo de contestação de movimentação em conta e receber eventual ressarcimento.

As informações desse processo de contestação serão oportunamente compartilhadas com a Polícia Federal para fins de investigação de eventuais crimes ocorridos.

"Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, a Polícia Federal entrará em contato com o beneficiário através dos dados informados no processo de contestação realizado pela Caixa", informou a PF.

Esse procedimento, além de evitar deslocamentos desnecessários e aglomerações para os registros, não causa nenhum prejuízo às investigações, uma vez que as informações necessárias para identificação dos autores de eventual conduta criminosa serão compartilhadas entre a Caixa e a Polícia Federal.

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