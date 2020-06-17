Caixa paga 3ª parcela do auxílio emergencial para quem tem Bolsa Família

Aplicativo Caixa Tem, em que o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

O pagamento do benefício, com valores de R$ 600 a R$ 1.200, será pago a mais de 1,3 milhão de famílias no programa. O calendário de saques do Bolsa Família segue o último dígito do NIS. Na quarta-feira (17), receberam o benefício quem tem NIS com final 1. Os pagamentos seguem até o dia 30 de junho. Lembrando que os benefícios do auxílio emergencial e do Bolsa Família não são cumulativos.

Para os demais beneficiários do auxílio emergencial, os pagamentos começaram na última terça-feira (15). No total, foram disponibilizados mais R$ 3,2 bilhões para 4,9 milhões de pessoas. Os saques em espécie e as transferências estarão liberados a partir de julho para este grupo de trabalhadores.

Quem é beneficiário do Bolsa Família recebe o valor do auxílio por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário do NIS.

COMO USAR A CONTA DIGITAL DO CAIXA TEM

Os beneficiários do auxílio emergencial podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site ( clique aqui ) e aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial.

Em nota, a Caixa explicou que sua prioridade é manter o atendimento digital. "Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa", explicou.

Para gerar o cartão, basta acessar o app e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela inicial, e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.

Já para usar o Cartão de Débito Virtual basta informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.

Os beneficiários que optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário que começa no dia 6 de julho. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.