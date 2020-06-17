Auxílio emergencial pago a servidores levanta crítica de leitores

Dinheiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Além de não ter emprego formal ativo, público ou privado, para receber os R$ 600 a pessoa não pode "ser beneficiário do seguro-desemprego, seguro defeso ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família".

Enquanto isso, cruzamentos de dados errados e bases defasadas atrasaram e até impediram o recebimento do auxílio emergencial de quem precisa e está, de fato, sem emprego.

A situação levantou bastante críticas dos leitores de A Gazeta. Alguns deles, inclusive, estão com o pedido em análise ou tiveram o benefício negado por falhas, mesmo atendendo aos critérios do programa. "Eu não consigo receber por erro deles, que falam que sou vereadora eleita. Difícil, hein!", relata Dulci Rodrigues. Leia outros comentários:

Sou servidora pública e me envergonho imensamente em ler uma coisa dessas. É inadmissível uma pessoa que tem seu salário garantido usufruir de um bem que não lhe cabe. Deveria obrigá-los a devolver. (Aline S. Viçosi)

O que tem de gente com carteira assinada que está recebendo, empresário, gente que não necessita desse dinheiro… (Genildo Barbosa)

Como queremos um país sem corrupção, se a corrupção faz parte da maioria do povo. Deveriam devolver com juros! (Lourdes Escalzzer)

O problema é que o sistema do Bolsa Família e o CadÚnico deveriam andar juntos com o FGTS e o Ministério do Trabalho, e não através de informações pessoais... É fraco esse sistema!!! (Aline Alves)

Meu cunhado que mal sobrevive vendendo balinhas não pode receber o auxílio porque tem um carro no nome dele ainda... como o governo consegue averiguar financiamento veicular e não consegue barrar o pedido de servidores públicos cujos dados estão nas bases de dados do próprio governo? (Carlos Bandeira)

Por isso que não sobrou para quem realmente precisa! (Elza Gon Seixas)

Quem realmente precisa e está necessitando está na espera há dois meses por caso de análise! E triste a desigualdade! (Marcos Lemos)

Meu filho está desempregado, até hoje não recebeu nem a primeira parcela. (Regina Maria Faria de Moraes)

É isso que está acontecendo por todo país, quem realmente precisa não recebeu. (Jorcy Batista Damião)

Eu não concordo com uma coisa dessa. O servidor não ganha mal. Por que não dão para uma pessoa que precisa mais do que eles? Tem tantas pessoas de baixa renda precisando, até um aposentado que recebe um salário mínimo e não sobra para nada. (Aurea Loyola)

Mas a maior culpa é do próprio governo que não elaborou um sistema mais bem estruturado, capaz de atender as demandas, e acabou dando margem para erros tão absurdos como esse, que permite às pessoas cometerem crimes de corrupção. (Lucivane Alves Vilela)

Eu queria entender como que o sistema aprovou, visto que o vínculo aí é bem fácil de detectar. Ja vimos inúmeros casos de bandidos que usam CPF de outras pessoas. Eu sou servidora pública e nem perdi meu tempo pra verificar se alguém usou meu CPF indevidamente, porque acreditava que diante da simples comprovação de vínculo seria impossível validar qualquer solicitação. Pode ser algum esquema criminoso para usar CPF de pessoas que naturalmente não pediriam e tem alguém lá liberando. Aconteceu com militares também. Primeiro eles têm que entender por que a checagem básica do sistema está liberando e não sair culpando os servidores, por que estão tendo muitos golpes usando CPF de forma fraudulenta. (Renata Frossard)

Pois é, eu estou de “molho” até hoje em análise e esse tal de Dataprev dando auxílio pra quem não precisa!! (Jussara Leite)

Cambada! Tão corruptos quanto os políticos que eles xingam em redes sociais! Deveriam não só devolver, mas responder criminalmente por uma apropriação indevida de recurso da União! (Michel Campos)

Deveriam perder o cargo para que possam fazer jus ao serem beneficiados. (Leonardo RL)

Falta caráter! Muita gente que precisa até hoje não recebeu, tanta gente passando fome. Esse povo não tem vergonha na cara. (Tilla Dutra)

Muita gente ruim agindo de má fé. Vi pessoas que nunca trabalharam na vida e têm como se sustentar que se cadastraram e receberam. Isso é covardia! Gente de mau coração… Porque o dinheiro não é do governo, esse dinheiro é do povo. (Lenir Freitas)

Já foi relatado que quem recebeu irregularmente vai responder processo. Melhor devolver… (Állann Gonçalves)

Empregado, aposentado, preso, morto é pensionista, só alguns casos de erros que tenho conhecimento! E quem realmente precisa está perdendo o direito por conta de trabalho mal feito! (Mymy Oliveira)

E eu com um vínculo no Estado (que hoje não deveria estar aberto, pois não exerço mais a função) que me impossibilita de receber minha redução de salário, que já faz dois meses e ninguém sabe como resolver a situação. (Mayra Silva)