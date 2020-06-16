Caixa paga 1ª e 3ª parcelas do auxílio para 2,5 milhões nesta quarta

Aplicativo Caixa Tem, em que o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

2,5 milhões de pessoas no país. Além deles, os beneficiários do Confira os calendários com as datas de saque de cada um dos grupos no final da matéria. A Caixa vai creditar nesta quarta-feira (17) a primeira parcela do terceiro lote do auxílio emergencial do governo federal parade pessoas no país. Além deles, os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o pagamento da terceira parcela do benefício.

O calendário de saques do Bolsa Família segue o último dígito do NIS, que é o Número de Identificação Social. Nesta quarta-feira, começa para quem tem NIS com final 1. Os pagamentos seguem até o dia 30 de junho. Lembrando que os benefícios do auxílio emergencial e do Bolsa Família não são cumulativos.

Os beneficiários do terceiro lote nascidos de julho a dezembro também poderão movimentar os valores digitalmente pelo aplicativo Caixa Tem a partir desta quarta-feira. O saque, porém, só estará liberado a partir do dia 6 de julho.

1ª PARCELA DO 3º LOTE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Segundo a Caixa, 2,5 milhões de pessoas recebem a primeira parcela do auxílio emergencial nesta quarta (17) e outros 2,4 milhões receberam nesta terça-feira (16). No total, serão disponibilizados mais R$ 3,2 bilhões para 4,9 milhões de pessoas.

Para evitar a aglomeração nos meios digitais e nas agências da Caixa para o recebimento do auxílio, a liberação dos valores será realizada em duas etapas, de acordo com o Ministério da Cidadania.

Os beneficiários que optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.

3ª PARCELA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Quem é beneficiário do Bolsa Família recebe o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário do NIS.

COMO USAR A CONTA DIGITAL DO CAIXA TEM

Os beneficiários podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site ( clique aqui ) e aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial.

Em nota, a Caixa explicou que sua prioridade é manter o atendimento digital. "Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa", explicou.

Para gerar o cartão, basta acessar o app e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela inicial, e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.

Já para usar o Cartão de Débito Virtual basta informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.